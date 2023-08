Joseph Rosales realiza sorpresiva confesión sobre Reinaldo Rueda

Lo cierto es que Rosales era apenas un niño de 9 años cuando Rueda clasificó a la Bicolor al Mundial de Sudáfrica 2010, por lo que conoce poco a nada del estratega colombiano, pues en ese entonces Joseph vivía en Panamá.

"Para serle muy sincero, no sé nada de él, cuando el profe dirigía a Honduras no miraba futbol de nuestro país, no es algo que hice mientras me crecía en Panamá y es hasta ahora que de vez en cuando, me siento a ver uno que otro partido de la Liga Nacional, no quiero pecar de mentiroso, pero no conozco nada de su trabajo con Honduras”, afirmó Rosales.

Y añadió: “Lo que sí le puedo decir es que ya tuvimos el primer contacto y me dejó una grata impresión, se comunicó conmigo y me habló del proyecto, charlamos de muchas cosas, me afirmó que me está viendo, que siga trabajando y me explicó que mi labor en el club es bastante importante al momento de recibir una convocatoria, espero que me tome en cuenta y como me expresó debo trabajar aquí para poder aparecer en la convocatoria".

El pasado 3 de agosto, Minnesota United anunciaba a través de sus redes que una lesión de meniscos en la rodilla derecha marginaría a Kervin Arriaga por el resto de la temporada, lo que también representó un momento complicado para Joseph.

El hondureño se refirió al presente de su socio y sorprendió con la afirmación de un posible retorno antes del termino de la temporada de la MLS.

“Kervin nos hace falta, todos sabemos que es un gran jugador, al cual el equipo ha echado de menos, el nos ayudaba en diferentes facetas del juego, su labor en defensa y la distribución de la pelota es difícil de reemplazarse, espero que vuelva muy pronto, con mucha más fuerza que antes, esta claro que es un jugador importante en todo lo que se hace en el club", aseveró Rosales.

Ustedes son amigos inseparables, casi hermanos ¿cómo sientes que ha tomado el tema de la lesión?

"Para él ha sido un golpe muy duro, nunca se imaginó que pasaría por una situación similar, hasta antes de hacerse los exámenes el estaba convencido que solo se trataba de un golpe, hasta ver la radiografía fue que tomó con sorpresa el ver que tenía algo roto. Él no baja los brazos y de la manera que trabaja siento que va a volver lo más rápido posible. Ambos nos aconsejamos siempre y mis palabras para el fueron que no se vaya a apresurar y que vuelva cuando este totalmente recuperado".

En redes sociales le he podido ver entrenando con el club. ¿Qué tipos de trabajo realiza y cuando podríamos verle de vuelta?

"Él permanece en el gimnasio, su trabajo de todos los días es fortalecer el tren superior, con sus piernas es muy poco lo que puede hacer, tomando en cuenta que la operación fue muy reciente, en algún momento las trabajara con más intensidad, el tiempo de recuperación variaría entre un mes y medio o dos, por lo que podría volver al final de la temporada o al inicio de la siguiente".

¿Qué le pareció el recién concluido torneo League Cups? El cual fue ganado por Inter Miami de Messi.

"Creo que fue un gran torneo, para nosotros fue bueno, jugamos muy bien, llegamos a cuartos de final, pero lastimosamente, no pudimos avanzar a las siguientes rondas, espero que el próximo año lo volvamos a intentar y llegar a lo mas alto. La llegada de Messi, Jordi Alba y Busquets le dio un toque extra, ha sido demasiado bueno verlos y su presencia le dará un plus a la MLS".

Al jugar en la conferencia del Oeste, Joseph Rosales y Minnesota United tienen pocas posibilidades de enfrentarse a Inter Miami. La esperanza del futbolista hondureño era encontrárselo en este recién concluido torneo, pese a ello, el hombre con el dorsal #8 aún mantiene viva la esperanza de enfrentarlo.

"La esperanza del grupo era enfrentarles en la Leagues Cup, teníamos la ilusión de cruzar camino con ellos, deseábamos mucho que se diera ese duelo, lastimosamente no se pudo, durante este año no nos toca enfrentara a Inter Miami, así que espero que posiblemente nosotros podamos avanzar a la final de la MLS Cup y que ellos puedan llegar, esto es futbol, cualquier cosa puede pasar", enfatizó Joseph.

¿De su paisano David Ruiz que me podría comentar?

He visto los partidos de Miami y cada vez que ingresa lo ha hecho muy bien, cuando le tocó hacerlo de titular no decepcionó. Él es un joven igual que yo, espero que siga creciendo, tiene a algunos de los mejores jugadores del mundo a su lado y puede aprender mucho de ellos, que siga enfocado.

¿Le preocupa la competencia en el puesto de la selección una vez que Rueda les convoque a ambos?

La verdad que no, si le convocan a él y a mí, me va a dar alegría, me sentiré contento, él esta teniendo un buen desempeño, yo estoy teniendo un gran torneo, de eso se trata, la competencia siempre ha estado allí, cuando llegué a la H adelante mío estaban Kervin, Deybi, Alex López, Bryan Acosta, Jorge Álvarez, jugar en la selección no es fácil, nade tiene el puesto asegurado, yo voy a trabajar, si el técnico llama mi numero debo estar listo y responder, esas cosas están fuera de nuestro control.

Se vienen partidos y competencias importantes a nivel de selección ¿De qué manera se va a preparar?

Estoy comprometido con la Selección, sé que se vienen partidos importantes, aunque las cosas no han venido saliendo bien, debemos olvidarnos de eso, lo negativo ya pasó, es momento de arrancar un nuevo capítulo.

Las eliminatorias mundialistas son muy difíciles, estas serán menos complicadas sin México, Estados Unidos y Canadá. ¿Le ilusiona esta posibilidad tan inusual de ir al Mundial?

Ese camino siempre ha sido muy duro, lo seguirá siendo, aunque no enfrentemos a los tres países del norte, la verdad es que las otras representaciones han tenido un crecimiento exagerado y nadie se puede confiar, todos los jugadores, cuerpo técnico, directivos, prensa y afición debemos enfocarnos en el objetivo, debemos ir paso a paso que es lo primordial e importante.

"Con muchos de los seleccionados conversamos de esta posibilidad, nos hacemos llamadas, lo conversamos a través de las redes sociales, hablamos de cómo se sienten en sus clubes, para después sacar el tema de la selección, de lo que debemos hacer, de la responsabilidad de sacar esto adelante, tenemos mucha ilusión y compromiso, espero logremos el tan anhelado sueno de ir al mundial", finalizó Joseph Rosales.