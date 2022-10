“Volver a la selección ha sido una linda experiencia, uno siempre quiere venir a representar al país, jugar ante Argentina y la oportunidad de enfrentar a mi ídolo deportivo, Lionel Messi, hizo la ocasión mucho más satisfactoria. Para Diego Vásquez solo tengo palabras de agradecimiento y compromiso, ya que me dio otra oportunidad. Esa aventura en lo grupal y personal fue de mucho provecho, ya que había muchos jugadores que no nos conocíamos y así nos iremos afianzando de cara al futuro”, exclamó el capitalino.

“Lastimosamente el club no pudo avanzar a la siguiente ronda y con ello, ha concluido el torneo para nosotros, una experiencia triste y dolorosa, pese a este mal momento, ahora hay que enfocarse en los compromisos que tiene la selección, gracias a Dios he sido tomado en cuenta y ahora tocara prepararse para poder responderle la confianza al técnico y defender como corresponde la camiseta de Honduras”, enfatizó el mediocampista de 21 años.

Ha de ser muy especial enfrentar al equipo anfitrión de un mundial ¿Cómo toma estos partidos ante Arabia Saudita y Qatar?

Son partidos de selección, se toman con toda la responsabilidad posible, independientemente del rival, nosotros vamos a representar a Honduras, tenemos que dar el máximo de nuestro esfuerzo, voy con la idea de darlo todo, hacer muy buenos partidos, crecer en lo grupal y lograr buenos resultados.

Para esta gira de dos partidos no estarán los legionarios tradicionales, Alberth Elis, Romell Quioto, Deiby Flores, pero estará Joseph Rosales ¿Cómo toma ser el único legionario?

Me tomó por sorpresa, la verdad es que no sabía ni que pensar cuando me di cuenta de que era el único legionario, jamás imagine una cosa parecida, igual solo toca ir a trabajar, unirme al grupo y vamos a luchar con los guerreros que tengamos. Esa situación no crea más presión, ya tenemos la responsabilidad de defender la imagen del país, nadie quiere cometer errores, al contrario, todos deseamos hacer las cosas bien.

Al parecer Diego Vásquez valora su capacidad, tomando en cuenta la oportunidad en la mesa ¿Planea usted subirse en este barco y no bajarse mas?

Como jugador joven deseo consolidarme en la selección y hacer una carrera exitosa, siento que hice un buen partido ante Guatemala y los minutos que estuve ante Argentina no decepcioné, aunque eso ya no cuenta mucho, al arranque de la semana de labores iré a trabajar, a luchar por un puesto, jugar en el extranjero no me garantiza nada y no me pienso bajar de este barco, tomando en cuenta que vienen cosas muy buenas en nuestro futuro.