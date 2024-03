Rougier da la cara por su fallo ante Costa Rica y revela qué le dijo Rueda

Jonathan Rougier le puso el pecho a las balas después del error que cometió en el decisivo partido que la Selección de Honduras perdió ante Costa Rica y que significó quedar fuera de disputar la Copa América 2024 que se jugará en Estados Unidos.

El portero argentino nacionalizado hondureño atendió a los medios de comunicación a su regreso al país tras debutar con la Bicolor. El guardameta primero recibió el cariño de algunos aficionados a su llegada y después dio la cara para hablar de lo ocurrido en el repechaje frente a los ticos.

Rougier vivió un momento agridulce en el equipo nacional al estrenarse bajo los tres palos, pero fue señalado por el fallo en el primer gol de los costarricenses. “Por un lado contento, por otro triste, no se dio lo que buscábamos, son situaciones del fútbol, son parte del aprendizaje, también es algo nuevo para mí, pero quedarme con las cosas buenas, dolido porque no se dio la clasificación”, expresó.

LAS PALABRAS DE ROUGIER

¿Qué pasó en el primer gol, el rechazo que hiciste y no te apoyo la defensa?

Es un error mio, no termino de despejar como yo quería, mi idea era despejar más para la línea de fondo y que saliera para el lateral, me salió un poco cerrado y justo le cae en el pie de él, son detalles mínimos, decisiones de una milésima que uno toma y hay que hacerse responsable.

¿Pensas después del partido que pudiste haber hecho otra cosa en esa jugada?

Sí, sin duda, lo pense y lo siguió pensando que lo podría haber hecho mejor, de eso no tengo ninguna duda.

Una vez se pierde el boleto a la Copa América, ¿qué fue lo que se te vino a la mente?

Lo primero fue que se daba una oportunidad histórica para poder estar en la Copa América, sentir que le fallaba al grupo que también me acogió, que me hicieron sentir bien y una oportunidad linda para poder estar ahí, más que nada fue eso. Los primeros momentos fueron de bastante dolor”.

Estar en la Selección es algo que querías, ¿sentís agridulce lo que pasó?

Sin duda que sí, me quedo más con lo bueno, intento de buscar más lo bueno, ver esas cosas positivas, pero si queda un poco empañado el debut, era un partido difícil, complicado que se jugaban muchas cosas donde había mucha emotividad, para mi la emoción de llegar a la Selección, de debutar y también jugarse un partido de esos. Me quedo con las cosas buenas y sabiendo que son detalles que uno puede mejorar.

¿Cómo recibiste cuando Reinaldo Rueda dice que la apuesta tuya No le salió podrida?

No lo escuché, me lo comentaron, pero nada, son declaraciones del Profe, él tiene sus razones seguramente. A veces también las palabras que se usan en Colombia no son las mismas que acá, por ahí es algo que uno se toma distinto, no le presto atención a eso, sino que a la posibilidad que tuve de hablar con el profe, muy bien.

¿Hablaste con Rueda?

Charlamos ayer un poquito antes del otro partido, me dijo que le siga dando para adelante, que no me quede con eso, que sabemos que no es lo que yo soy, que son errores que todos cometemos y que no era solamente mío, es algo general. Uno está tranquilo cuando el profe te da ese respaldo.

¿Quién fueron los que más se te acercaron para respaldarte?

Todos, después del partido todos me saludaron, me dieron su palabra de aliento, su abrazo y dentro del dolor sus felicitaciones también por el debut. Estoy muy contento de la cantidad de mensajes que me han mandado en privado de gente muy reconocida que me ponen feliz de que valoren lo que uno hace.

Hay mucha crítica por parte de un sector de aficionados, pero también han mucho apoyo. ¿Tienes muchas ganas de seguir en la Selección?

Lo tomo como es, la parte de la crítica es real porque hay un error y cuando hay un error siempre hay una crítica, mis ganas van a estar siempre, mientras pueda y mientras el profesor así lo disponga voy a estar, hay que ver como todo continua porque también es cuestión de actualidad, de rendimiento y van a ir los que el profe vea que están mejor.

Después del gol tuve como dos o tres jugadas que no resolví como yo suelo hacerlo, que di pases complicados para mis compañeros, de ahí después volví a entrar bien en juego, antes del gol venía haciendo unos minutos buenos, los últimos minutos del primer tiempo estabamos bien, mostró otra cara, el segundo tiempo también, los goles fueron un golazo, otro un desvío y después más que eso no han tenido, el equipo hizo un buen segundo tiempo, en general creo que estuvo bien

¿Mentalmente como estás después de lo ocurrido?

La verdad me encuentro bien, tranquilo, el momento del duelo ya pasó, tuvimos la posibilidad de seguir entrenando, de charlar y esas cosas son las que descargan. Un jugador tiene que estar acostumbrado a permitirse cometer un error y poder salir de ello.

¿Qué mensaje le puedes dar a la afición que estaba ilusionada con clasificar y no se puedo?

Agradecer el respaldo que nos han dado siempre, en el primer partido con Costa Rica inundaron el estadio los hondureños, fue muy lindo, muy cálido. Me hicieron llegar muchísimos mensajes de apoyo y estoy muy agradecido y lo estaré por siempre.

¿Siempre con la Selección?

Mientras me quieran voy a estar.