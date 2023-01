Jonathan Bornstein ya está en Honduras para jugar con el Vida

¡Llegó la nueva estrella del Vida! El futbolista estadounidense Jonathan Bornstein, muy querido en el país por su agónico gol que clasificó a la Selección de Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010, arribó este sábado para incorporarse a la disciplina del equipo ceibeño.

Bornstein, de 38 años, es el fichaje bomba de la Liga Nacional, lo anunció esta semana el Vida de La Ceiba y ya está en Honduras para completar su contratación con los cocoteros y empezar a trabajar a una semana del inicio del Torneo Clausura 203.

“Todo muy bien, emocionado por llegar acá, estar con todos ustedes en Honduras. Listo para llegar con el Vida en La Ceiba”, fueron las primeras palabras del jugador norteamericano a su llegada al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

Explicó los motivos de venir a jugar al fútbol hondureño. “Para seguir creciendo como persona, como jugador. Hace muchos años en ese partido contra Costa Rica, el gol que cambió toda la historia para Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, desde ese momento siempre he tenido mucho cariño de la gente hondureña, quería regresar acá, conocer a la gente y el país, todo, por esas razones”.

El lateral izquierdo de ascendencia mexicana sabe del aprecio que le tienen los catrachos. “Me he dado cuenta llegando acá, desde que firmé, todos los medios, siempre he recibido muchos mensajes de la gente hondureña, en todos los años, cada octubre que pasa el aniversario del gol, siempre me demuestran mucho amor”.