Jhon Jairo López, molesto con afición de la Real Sociedad

Esta vez Jhon Jairo López no se portó como el hombre sereno de siempre. El técnico del Real Sociedad de Tocoa en Colón, está muy molesto, considera que la campaña del equipo en este torneo Clausura ha sido buena, pero la afición no le ha dado el reconocimiento a los jugadores y han llegado al estadio Francisco Martínez a gritarles de todo menos a alentar, actitud que no la considera justa.

“También es entendible eso porque muchos jugadores no se integraron al equipo desde que inició la pretemporada el 18 de diciembre. Unos porque no se habían contratado, otros porque tenían algunos compromisos que ya los habían hablado con el presidente, incluyendo nosotros, así que ese es el fruto de lo que está pasando”.

Reconoce que al equipo le faltan cosas, piensa que en el segundo tiempo no remata bien los partidos. “Eso lo he visto yo, llevo muchos años en esto y no necesito que la gente me lo diga”.

Luego precisó: “pero independientemente, si no hemos jugado muy bien, tampoco es que no hemos hecho las cosas bien, estamos a un punto del líder Marathón y también a un punto de los otros grandes como Motagua, Real España y Olimpia”.

El estratega agregó sobre ese tema diciendo que, “yo entiendo a la gente, quiere ganar todo, pero no es fácil, entonces vamos con tranquilidad. Nosotros nos autocriticamos, los mismos jugadores son conscientes que no hemos jugado bien, pero si no hemos jugado bien y hemos logrado buenos resultados, esperemos cuando juguemos bien a ver cómo es la vuelta”.

Le provoca alegría que el delantero y capitán Rony Martínez está entre los goleadores del campeonato, además han convertido Carlos Bernárdez, Álvaro Torres, Eder Delgado, Diego Reyes y Maynor Arzú.

“Creo que ese trabajo merece un reconocimiento y por supuesto que el tema de la defensa es la preocupación que tenemos, estamos trabajando en eso. Ojalá que en el partido de hoy contra Motagua salga todo bien para ir cumpliendo los objetivos dentro del cuerpo técnico”.

¿Ha sentido mucha presión del público? “No, yo ya llevo muchos años en esto y sé que después que el semestre pasado clasificamos a la liguilla tras siete años de no lograrlo, no puedo hablar muy duro porque cuando uno habla muy duro las palabras se le caen. Lo que sí puedo decir es que con los 14 puntos de diferencia que tenemos con el último lugar, este equipo no descenderá y eso hace ocho años que no pasaba”.

López le recordó a la afición que años atrás el Real Sociedad ha sufrido problemas de descenso estando en el noveno y décimo lugar.

Muy dolido declaró que, “ahora ya no sirve que hayamos clasificado a la liguilla, ahora no sirve que en este torneo estemos a un punto del primer lugar, ahora no sirve que seamos la segunda delantera más goleadora, ahora ya no sirve que desde que estamos en Tocoa nosotros ya no se habla del descenso”.

“Yo no entiendo, ahora no servirá entrar a la liguilla, solo servirá montarnos a una semifinal, ir a una final y quedar campeones. Ya veremos, hay equipos que por su historia y su inversión como Olimpia, Motagua y Marathón, se armaron bien y merecen respeto”.

“Nosotros con nuestro equipo y el trabajo vamos a ir sacando esto adelante. Hoy ya quisieran técnicos como “Primi” Maradiaga de la UPNFM, Salomón Nazar del Victoria o el técnico del Vida, tener los puntos que tenemos nosotros. Ahora no sirve nada de lo que hemos hecho, todo el tiempo es técnico hijo de tantas, jugadores de no sé qué, ¿ya no tienen memoria o qué?”.

¿No es normal verlo tan molesto con los aficionados?

“Es que necesitamos afición que venga ha alentarnos, no solo a criticarnos todo. El equipo ha hecho méritos para ganarse el cariño y el amor de la afición que debería de estar en ese mismo camino, pero hoy todo lo que escriben en redes sociales es que el equipo no sirve, a los jugadores les ´chiflan´, a mí también”.

“Marco Tulio Vega porque falló un penal hay que sacarlo, Rony Martínez porque dejó de anotar en un partido está muy viejito y hay que desecharlo. No, no, eso no puede ser”.

El sudamericano le pidió a la afición que si va con esa intención al estadio, que mejor se quede en su casa.

“Yo sé que desde momento en que pagan su boleto los aficionados tienen su derecho de alentarnos o criticarnos, pero con los altibajos que tenemos ahora estamos en posición de clasificación a la liguilla, si hoy se terminara el torneo, estamos clasificados y no descendemos”.

Si vencen hoy a Motagua, seguirán en los primeros lugares que dan derecho a pelear un título. “Yo no creo que sea malo estar peleando los primeros lugares y en zona de pelear título”.

“Vida tiene tres puntos, Victoria y la UPNFM tienen cinco puntos, nosotros tenemos 12. Han sido números buenos, los equipos más armados, que son Olimpia y Marathón, solo nos llevan un punto de ventaja, no es malo eso, por eso mi molestia, la afición no valora el esfuerzo de los jugadores”.

Cree en el dicho que la afición es el jugador número 12, pero cuando va ha apoyar. “Cuando el apoyo de la afición es positivo, es vital para el equipo, los invito que nos vengan a apoyar, el que no está en esa línea, es preferible que se quede en la casa, lo digo con todo el respeto que se merecen. No estoy criticando a nadie, simplemente el equipo, los jugadores no se ha merecido eso”.

Manifestó que, “yo sé que la afición quiere ver un equipo más contundente, yo también deseo lo mismo, estamos en la búsqueda de un rendimiento óptimo y lo lograremos lo más rápido posible”.

Para cerrar, Jhon Jairo López, calificó el torneo Clausura como irregular, pero también muy competitivo porque en campeonatos anteriores los equipos grandes a estas alturas ya se han despegado de los chicos y en este no sucede lo mismo.

“Nosotros jugando algunos partidos nos hemos metido ahí, esperamos seguir de la misma manera”, dijo el entrenador del Real Sociedad, quien pide una tregua a la afición del Real Sociedad para que todo lo que venga a partir de ahora, sea respaldo y unidad.