Jeaustin Campos sorprende con favorito del Panamá-Costa Rica; ¿qué dijo de Honduras?

Para sorpresa de muchos, Jeustin Campos afirma que Panamá podría ser hasta favorito ante Costa Rica y también dio su opinión sobre el Honduras vs México . ¿En qué estadio deben jugar?

Lo de Costa Rica igual, a pesar de que tiene jugadores muy jóvenes, conozco a todos los chicos, han tenido muy buenas presentaciones, pero igual, la estabilidad y el fútbol que ha mostrado Panamá por eso está en el ranking donde está y no podemos descartar de que sean favoritos también contra Costa Rica.

En el caso de Honduras contra México , tienen ese favoritismo tradicional, pero ya Honduras ha hecho partidos muy buenos, incluyendo en México, no es de extrañar que pueda pasar algo bonito para Honduras.

Panamá (rival de Costa Rica) es un muy buen equipo, tiene mucho tiempo, ha respetado proceso, cosa que es muy difícil en nuestra zona y en nuestros países respetar un proceso, a pesar de haber quedado afuera del Mundial y hoy están teniendo frutos. Por supuesto, sin malas interpretaciones tampoco, Canadá y Panamá son equipos que han evolucionado mucho, han ido acelerando su progreso, mientras que hay otros países que hemos tenido, incluso Costa Rica, un rezago, ya sea porque se tardaron en los cambios generacionales, porque no ha habido una constancia o estabilidad en los banquillos de muchos países.

Siempre lo hemos hablado, un equipo siempre va a tener presión, indistintamente de dónde estés, si estás en las primeras posiciones o si estás en las últimas, si podemos escoger algún tipo de presión que sea esta, de estar donde gracias a Dios estamos, pero el discurso de nosotros a los jugadores es que vamos a ir partido a partido. No ponemos números mágicos, no sacamos calculadora, lo único es exigir la constancia, normalmente es muy difícil tener constancia en el éxito y eso es lo que estamos tratando de trabajar todos.

Jugadores de Real España no convocados a la Selección

Uno quisiera que haya más futbolistas en las distintas selecciones, tenemos tres panameños que han tenido buenas posibilidades de jugar en el campeonato y lo han hecho bien, más los jugadores locales que ya han ido poco a poco llenándole los ojos poco a poco al entrenador de la Selección, eso es bonito porque también habla del trabajo del club, que ha levantado la mano en el torneo y que representa que también el cuerpo técnico de la selección pueda volverlos a ver y tener varios nombres ya contemplados. Para nosotros es una muestra que las cosas se están haciendo bien”.

Tegucigalpa o San Pedro Sula, ¿cuál pesa más?

Para mí los dos escenarios eran muy difíciles cuando yo venía con la selección y los equipos, tal vez el Morazán por su cercanía, en Tegucigalpa hay un espacio muy grande entre la cancha y la gradería, acá es un poco más acústico, se siente más. No sé si es un tema de capacidad también, creo que el estadio de Tegucigalpa tiene más capacidad que el de acá, pero los dos son escenarios difíciles, hoy los pisos de los dos están impecables, antes el Morazán tenía esa diferencia de que la grama no era igual a la del estadio Nacional, la elección va a depender mucho del profesor, lo que él quiere, qué ambiente le pueda servir para meter a México en una zona de poco confort.

Partido ante Olancho FC

Lo conozco al profesor Maradiaga, me parece que es uno de los mejores entrenadores que tiene Honduras, tiene una trayectoria enorme, impecable, así que será un honor enfrentarlo. En Olancho tuvimos una mala experiencia, no nos fue bien, como decía nuestro presidente Don Elías, es casi una selección, tiene jugadores con mucha experiencia, jugadores de muy buen nivel, tiene un buen presupuesto, tal vez no es uno de los tradicionales, pero en el campo tiene jugadores de mucho talento, hay que tener mucho cuidado, será un partido difícil, con fuerzas muy equilibradas.

Más de Olancho

En planilla está entre los tres o cuatro primeros del torneo, más allá de verlo como revancha estamos en una cuenta regresiva de los partidos que queden, hay que seguir sumando. Es un gran equipo y una gran planilla, es un rival bien calificado y bien dirigido.