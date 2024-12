Jeaustin Campos da la cara tras eliminación de Real España y explica qué pasó

“No son excusas, si jugó aquel o el otro. Siento que teníamos que buscar un poco más de velocidad, intensidad, juego aéreo con piernas frescas. En el primer tiempo tuvimos tres o cuatro situaciones de gol que no se dieron. La serie va más que todo, enfrentamos a un equipo justo finalista, aprovecho para felicitar a los dos clubes tanto Olimpia como Motagua , justos finalistas y merecedores estar donde están”, afirmó.

Soldado avisado no muere en batalla. Un dicho que puede utilizar Jeaustin Campos luego de la conferencia de prensa realizada tras la eliminación de Real España frente a Motagua en las semifinales del torneo Apertura.

Lo que se viene es fundamental y está claro que la directiva debe actuar. “Está en nosotros para evaluar, cuando me llamaron para venir hace seis meses y me explicaron con franqueza, sabía a lo que venía. Sacaron figuras de peso, el presupuesto no había para reforzar”.

No quitó el dedo del renglón: “Las indicaciones fueron venga, observe el campeonato, estos seis meses y a partir de ahí vienen los refuerzos. Yo les dije, el club tiene prestigio y también yo, vengo a ganar y esperar seis meses para ver qué pasa. No importa, vamos a tratar de que este equipo sea competitivo, luchar por el campeonato hasta el último minuto”.

No todo es malo en este torneo Apertura, destacó el entrenador que dirigió al Saprissa. “Mis respetos para este grupo, subieron nivel, se potenciaron y muchos no esperan que seríamos protagonistas, no es conformismo ni tampoco mediocridad”.

“Siempre quiero ganar, sabíamos a lo que veníamos y nadie nos engañó. En estos seis meses logramos elevar el rendimiento, creo que lo cumplimos, pero no hay un techo que no podemos obviar de tener a un Olimpia con un presupuesto de jugadores de mucho nivel y Motagua, incluso Olancho y Marathón”.

El análisis debe ser inmediato y de la mano con fichajes. “En estos momentos hay que tener mente fría, sé que siempre hay cosas malas que la gente puede ver, pero rescato mucho más las cosas buenas. Hay que ser autocrítico y evaluar, no se niega que en muchas más posiciones tenemos que tener más competencia, lo habíamos visto y tenemos definido, para pelear con protagonismo y autoridad a los clubes que normalmente son campeones. Es de hacer un gran esfuerzo”.

Sobre el cierre se le consultó sobre si mira un favorito en la final entre Motagua y Olimpia: “Son parejísimos, podemos presumir que le ganamos a los dos (risas), están muy bien dirigidos, la moneda la tiro al aire”.