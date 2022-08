Javier Portillo se confiesa: Ofertas para seguir en el fútbol, comparación entre Olimpia y Motagua, su DT para la selección

El experimentado Javier Portillo se resiste a dejar el fútbol a sus 41 años de edad y en los próximos días podría anunciar el que sería su nuevo equipo.

En conversación exclusiva con Grupo OPSA, el pequeño jugador no ocultó su deseo de retirarse en su amado Olimpia, aunque por ahora su futuro es incierto al no tener nada concreto; sus primeras opciones estarían en la segunda división.

¿ Qué será de la carrera de Javier Portillo?

Respecto a mi futuro, la verdad es que hemos tenido varias opciones. Estamos analizando ciertas posibilidades porque hemos tenido acercamientos con equipos de primera división y con equipos de segunda.Tenemos que aguantar esta semana para tomar la mejor decisión, porque la verdad es que he tenido mejores propuestas de segunda división.

Dios dirá porque tenemos muchas ganas de seguir jugando, pero también pueden más los compromisos que tengo con mi hija y si no me toca en este semestre, pues ver qué se viene para un próximo torneo.

¿ Cuál es el equipo de segunda división que le ha hecho esa propuesta?

He tenido acercamiento con el presidente del (Atlético) Junior, y bueno es la mejor propuesta que he tenido. Aún de primera División y segunda es la mejor que he tenido y lo estamos analizando, y vamos a ver qué sucede esta semana para tomar la mejor decisión.

Además del Atlético Junior, ¿qué equipos se le han acercado?

De primera la Real Sociedad, aunque antes de que llegara el entrenador al Victoria (Fernando Araújo), pues estuve bastante cerca de llegar ahí. La verdad es que hay jugadores que no necesitan carta de presentación, en lo personal si hubiéramos llegado a un acuerdo - con el C.D. Victoria , hubiéramos tomado la decisión de resolver para no llegar allí, porque yo ya estuve con el técnico Araújo- y por ahí pues tuve un inconveniente con él. Y pues de segunda se me acercaron un equipo de Campamento, Olancho, que se me escapa el nombre, y también el Broncos de Choluteca nos hizo una propuesta.

Históricamente en Honduras un jugador de fútbol después de los 35 años se retira, sin embargo, Javier Portillo a sus 41 años sigue siendo un jugador muy cotizado ¿a qué se debe esto?

Primero, Dios. Segundo, el compromiso que he tenido conmigo mismo, el hecho de ser un tipo muy disciplinado. La verdad es que he sido un tipo muy entregado a mi trabajo, y bueno, cuando uno le da al fútbol, el fútbol se lo regresa. Y la verdad es que estoy super agradecido con las personas que confían en mí.

La verdad es que a mis 41 años todavía tengo todas las ganas del mundo de jugar, de rendir, porque los últimos dos años que estuve en Olimpia ni fui un jugador muy rentable, lastimosamente pues ya no se pudo seguir, ya no tenía contrato. Sí me hubiera gustado retirarme en Olimpia, jugar seis meses más y salir campeón, pero no se pudo.