Javier Aguirre reacciona: lo que dijo de Honduras tras la goleada y lanza dardo

El estratega dijo que no salió a la cancha a callar bocas luego de la derrota en Honduras el pasado viernes y recordó que ese encuentro y todos los del 2025 serán para trabajar a su equipo y ponerlo en su momento de mejor forma deportiva en el Mundial del 2026.

“Falta tiempo, debemos someternos a más partidos, a más complicaciones , a situaciones complejas. Necesito 23 futbolistas de aquí a 20 meses y ahí estoy perfilando”, observó.

México tiene un lugar asegurado en el Mundial por ser sede del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, ante lo cual Aguirre espera tener enfrentamientos con equipos de nivel para crecer.

“Esta eliminatoria me sirve para muchas cosas; le estoy pidiendo a la Federación Mexicana partidos fuera para someternos a presión extra y verlos comportamientos de los jugadores. Necesito probarlos, no sólo con la pelota; también fuera del juego”, agregó.

Javier Aguirre reveló que jamás hubo pánico en la selección por la derrota en Honduras y celebró al actitud de sus futbolistas.

Sobre las críticas sobre su gestión en la escuadra azteca lanzó fuerte mensaje: “Mi trabajo no es callar bocas, soy autocrítico e intento mejorar. Nunca he fomentado la violencia; además, no me quito ningún peso de encima, siempre he estado tranquilo”

En la ‘final four’, México enfrentará a Canadá y Estados Unidos a Panamá; los ganadores disputarán el título el 23 de marzo.

Estados Unidos ha sido campeón de las tres primeras ediciones de la Liga de Naciones, la última vez al derrotar a México por 2-0 en la final.