“Chino” López: “Entrando en las etapas finales Motagua es otra cosa”

Ante el pensar que Motagua no la ha pasado bien hasta los momentos y que en la siguiente ronda puede sorprender y coronarse, el “Chino” López avaló la teoría y consideró que tienen ese buen plantel para lograrlo.

En Motagua no está en mesa de discusión la titularidad de Iván el “Chino” López y antes de medirse a Real España , este sábado en el estadio Olímpico (6:00 pm), contó que habla con sus excompañeros, sin apostar nada.

Tal vez escuchaste de los aficionados, incluso de Motagua, que piensan que este título nadie se lo quita al Olimpia y otros consideran que Motagua se crece en las instancias decisivas ¿qué piensas?

Sí claro, ya entrando en las etapas finales Motagua es otra cosa y si vos les preguntas a otros clubes ningún equipo se quiere enfrentar en las etapas decisivas a Motagua porque ahí somos más bravos.

Y que el único que le puede quitar el título al Olimpia es el Motagua ¿también lo escuchaste?

Sí claro, por ahí tenemos un buen plantel, cuerpo técnico, nos ha faltado ese poquito de suerte porque no nos han salido bien las cosas, pero confiamos en el trabajo y vamos a salir adelante.

¿Qué sensaciones te genera este clásico contra Real España?

Es un juego especial porque fue mi casa por mucho tiempo donde defendí los colores como lo estoy haciendo ahorita en Motagua. Siempre estará el morbo de enfrentarse al exequipo y daré todos por estos colores.

¿Tienes muchos amigos en Real España?

Sí, dejé varios amigos, por ahí me comunico con “Buba” López, Jhow Benavídez, Getsel Montes. No hablamos muchos porque todos pasamos ocupados, pero siempre nos saludamos.

¿No hablan de apostar la cena?

No, no, no, tampoco así (risas). Nos saludamos y con “Buba” hablo más, esperamos que sea un bonito espectáculo para que los aficionados lo disfruten.

Conociendo tu pasado por Real España ¿de qué jugadores deben cuidarse?

Por ahí en Real España quien marca diferencia en Real España es Jhow Benavídez, es un buen amigo y hay que cuidarse de otros jugadores porque Real España los tiene. Ellos también tienen que vernos a nosotros porque contamos con nuestras armas.