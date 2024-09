Iván Barton rompe el silencio tras polémico México-Honduras: “El VAR me llamó”

Casi 10 meses después, Iván Barton rompió el silencio y recordó lo que sucedió en el duelo controversial que envió a la Bicolor a un duelo de repechaje que finalmente perdió frente a Costa Rica.

“El árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo: tienes que agregar 9 minutos con 40 Segundos; pero yo decidí dar solamente nueve. Cuando se cumplieron los nueve minutos el VAR me llamó y me dijo ‘Barton tanto tiempo no se ha jugado’, entonces hay que dar dos minutos más y ahí empató México”, afirmó a la radio salvadoreña, La Tribu FM.

Y agregó: “Di dos minutos más, en el minuto 10, México empata el partido, después la gente decía que era en el minuto, 15, 16 uno comprende la pasión no tiene nada que ver con la razón”.