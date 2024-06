Colombini cuenta cómo se dio su fichaje por Olimpia y se rinde con Troglio

Fichaje por Olimpia

Muy contento con mi llegada al club y ansioso porque ya se dé todo, conocer la ciudad y todo lo de adentro. Muy contento, me agarra en un momento bueno, con muchas ganas de salir del país y de encarar un desafío de estos.

¿Quién es Ignacio Colombini?

Me dicen “Nacho” o “Iñaki”, cualquiera de los dos. Lo que te puedo contar es que salí del Racing de Avellaneda. Estuve en Uruguay, Chile, Paraguay y jugué mucho en la segunda división de Argentina.

¿Cuál es su posición dentro del campo?

Lo vengo haciendo de “9” en el centro de área, pero también lo hago de media punta, lo puedo hacer de diferentes formas, no soy ese “9” que se queda estático entre los centrales.

¿Sabe que llega a un club con mucha historia en Centroamérica?

Me informé, me di cuenta que es el club más grande de Centroamérica, estoy muy contento con que se haya dado esto y ansioso por conocer el mundo Olimpia.

¿Cómo se da la llegada de “Nacho” Colombini al Olimpia?

Me contactó Adrián, que es la persona que me maneja a mí, con Troglio fueron hablando, con el presidente, fueron evaluando mi llegada, fueron días con mucha ansiedad, el jueves cuando estaba todo “ok” fue una alegría muy grande.

¿Qué le llamó la atención de Olimpia?

Me llamó la atención el club, no lo tenía muy presente, pero cuando empecé a ver el club, me llamó la atención que es muy grande, hay ganas y la ansiedad de conocerlo.

¿Conocía el fútbol hondureño?

No, pero sí he visto chicos que conozco que están jugando allá que han hecho carrera.

Pedro Troglio ha ganado ocho títulos en Honduras, ¿qué sabe de su actualidad en Olimpia?

He visto que ha ganado campeonatos con este club, igual, más allá de eso Pedro en Argentina es reconocido, fue una de las grandes cosas de que esto se pueda dar, me motiva tanto llegar al club, como tener a Troglio de director técnico.

¿Ya tuvo contacto con Troglio?

Sí, hoy me llamó en la mañana, me contó cómo iba a ser la pretemporada, el club, un poco de todo. Para mí representa muchísimo, es alguien importante, es el director técnico con más nombre que voy a tener. En Racing tuve algunos importantes, pero él está a la misma altura, quiero conocer el plantel.

Metas personales

Primeramente llegar y conocer bien el plantel, que llegue fin de año y que haya podido rendir en lo grupal, soy ese jugador que no se fija mucho en lo individual, por ahí en los datos no tengo mucho gol, pero sí soy asistidor, no soy ese “9” que solo se da vuelta y le quiere pegar al arco. Lo que busco es que el equipo se encuentre peleando en lo más alto y que después lleguen mis logros personales.

