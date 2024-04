Hondureño sube al primer equipo en España y revela anécdota con Lamine Yamal

Madrid, España.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en La Lima, concretamente en Campo Tibombo, zona bananera donde el hondureño Yohanner Ruiz empezó a festejar sus goles con la pelota, de la que nunca se ha apartado a sus 20 años de edad. Sus fantásticas actuaciones no pasaron desapercibidas y la Fundación MARCET se lo llevó a España, suelo europeo en el que se mantiene formando futbolísticamente.

Tras su paso por la academia barcelonista, Yohanner Ruiz decidió seguir escalando en el fútbol para fichar por el Real Zaragoza, uno de los clubes históricos que tiene el país ibérico. En esa entidad se ha mantenido entre 2023 y 2024, pero en este año recibió la gran noticia de entrenar con el primer equipo, es mismo club que le jugaba de palmo a palmo a los grandes Barcelona y Real Madrid de España. Yohanner Ruiz maneja el perfil derecho, pero suele jugar como extremo en ambas bandas. Sus gratas actuaciones con el Aragón, filial del Zaragoza, le han dado la oportunidad de subir al primer equipo, con el que sueña tener la oportunidad de debutar. Diario LA PRENSA charló con el atacante, que a pesar de los 8,626 km de distancia, mantiene su corazón en Honduras. Nos contó el día que enfrentó a la joyita Lamine Yamal, la vez que entrenó con La H, y, ¿jugaría con la Selección Nacional?

La entrevista con Yohanner Ruiz

¿Cuáles fueron los inicios dentro del fútbol para Yohanner Ruiz? Mis inicios en el fútbol fue desde pequeño, desde los cinco años. Yo empecé atrás de un balón, para mí el fútbol es algo que me transmite felicidad, algo que me ha gustado desde pequeño, también ver a jugadores favoritos en las grandes ligas me motivó más a querer cumplir mis sueños y seguir luchando el día a día por llegar a ser como ellos. ¿Cuál fue la motivación para que se dedicara a esta profesión? Principalmente mis padres, porque ellos son las personas que han estado conmigo desde pequeño y nunca me han dejado solos, ellos son mi motivación para lograr mis objetivos y sueños. ¿Cuál es su día a día? Me suelo despertar a las 8 de la mañana, hago mi maleta para entrenar. Luego, suelo bajar para desayunar porque estoy en una residencia. Después, salimos con mis compañeros al entrenamiento, el cual queda a media hora de la residencia, cuando llegamos ahí estamos en el vestuario con los compañeros. Depende del día vemos video individual, video grupal. Luego tenemos una o dos horas de entrenamiento. Posteriormente, regreso a la residencia. A la hora de la comida es de 12:30 a 1:30 PM. Seguidamente, suelo descansar un poco. Entre las 6 a 8 suelo ir al GYM o diligencias personales. Después, por la noche suelo hablar con mis padres y de ahí a descansar para el día siguiente.

¿Posición preferida dentro del campo de juego? Yo soy un jugador polifuncional, porque suelo jugar en las dos bandas, soy diestro, pero me encanta jugar en las dos, me gusta ser desequilibrante, me gusta hacer uno a contra uno y hacer desmarques profundos. También estoy jugando de mediapunta o centro delantero. ¿A quién admira a nivel internacional? Yo admiro a Cristiano Ronaldo. ¿De Liga Española? Me gusta Vínicius Júnior. VS Lamine Yamal Yo tuve el privilegio de jugar con Lamine, porque con el Zaragoza en División de Honor jugamos contra el Barcelona. La verdad es un jugador extraordinario, lo vi en persona, tiene mucha calidad, por eso se está donde está, es un jugador que se ve muy poco hoy en día a esa edad. ¿Sus fortalezas? Soy un jugador que suelo ayudar al equipo en el ataque o defensivo, estoy dispuesto a dar el extra en el campo para ayudar a mis compañeros y darlo todo siempre. ¿Los logros que ha obtenido en el fútbol? Antes de fichar por el Zaragoza estuve con la Fundación MARCET, que queda en Barcelona, estuve ahí dos años, fue un logro porque mi sueño era jugar en el extranjero y eso para mí era un logro que había cumplido. Gracias a Dios estuve en contacto con el Zaragoza, es un logro muy importante para mí, siempre he soñado querer estar en uno de los clubes importantes de España y sabemos que es un club importante. ¿Dónde se ve durante los próximos 5 años? Todo se lo dejo en manos de Dios, él lleva mi futuro. Pero, la verdad en cinco años me gustaría verme jugando en la primera división de España u otra liga importante, pero mi sueño es jugar en la Liga de España. ¿Hace cuánto vive en tierras españolas? Estoy aquí desde enero de 2020.

Anécdota alegre y triste La anécdota feliz que tengo es poder haber fichado por el Zaragoza y cumplir el sueño de estar en el cuarto club histórico de toda España, es algo que no voy a olvidar, estoy contento de estar aquí. Y la más triste es estar lejos de mi familia, es algo doloroso, lo suelo llevar día a día, cinco años es muy difícil, pero le doy gracias a Dios por querer cumplir mi sueño. Desde el 2020 al 2024 he estado solo. ¿Le ha costado adaptarse al fútbol de Europa, especialmente con el Zaragoza? No, soy un jugador que me suelo adaptar mucho, porque suelo vivir mucho lo del fútbol. En el Zaragoza en los primeros partidos de División de Honor me costó adaptarme, era nuevo, era mi primer año, no sabía el ritmo de la categoría, pero con el tiempo fui aprendiendo poco a poco, se me fue dando la oportunidad y terminé de titular la liga. Lo subieron al primer equipo del Zaragoza, cuéntanos de ello Sí, he tenido la oportunidad de ser llamado al primer equipo, justamente ayer entrené con ellos y estoy yendo a entrenar días con el primer equipo, estoy contento y esperar que llegue más oportunidades de esas. ¿Cuál fue su reacción al conocer que entrenaría con el primer equipo del Zaragoza? Para mí fue un momento feliz, me sentí contento porque es un objetivo que me propuse con el Zaragoza y fue una experiencia bonita, la disfruté al máximo. Me arrodillé y le di gracias a Dios por la oportunidad y que me siguiera dando oportunidades de entrenar con el primer equipo. ¿Cómo se siente ahora con la oportunidad de un posible debut en la Liga de Ascenso de España? Para mí es un logro más, el equipo está en una dinámica muy buena, el primer equipo está centrado de estar entre los mejores y si llega la oportunidad aprovecharla al máximo que la estoy esperando con ansias. ¿Cómo llegó al Zaragoza? Estaba en la Academia MARCET, estuve ahí en el 2020 al 2022 y el último año hice una temporada espectacular, si no me equivoco marqué 28 goles en 26 partidos. En el transcurso de la temporada estuve en varios equipos. Fui a hacer pruebas con el Girona, Espanyol, Zaragoza. Al final estuvimos en contacto con el Zaragoza por mucho tiempo y se dio la oportunidad de fichar con ellos, estoy contento de estar en este club histórico.

La mentalidad del futbolista hondureño con el europeo Es tener una mentalidad siempre ganadora, querer hacer las cosas bien, uno debe formarse futbolísticamente. Lo que he visto en España es que los jugadores se centran en sus sueños, quieren cumplir sus sueños, dan lo mejor. Por eso siento que los jugadores de Europa crecen rápido, porque son jugadores que saben lo que quieren para un futuro, trabajan día a día aunque las cosas no salgan bien, pero lo siguen intentando, insistiendo hasta poder lograr el objetivo, eso nos falta en nuestro país, porque cuando no nos sale una vez, nos quedamos estancados, debemos tener una mente abierta, nunca rendirse, las oportunidades llegan cuando uno lo espera. ¿A qué otro crack juvenil que destaca en España ha enfrentado? Me enfrenté a Marc Guic, delantero del Barcelona. También me medí contra a Ilias Akhomach, futbolista del Villarreal. Él es de Marruecos. ¿Está dispuesto a venir a la Selección de Honduras si lo convocan? Me encantaría ser llamado a la Selección Nacional, sería un logro grande, pero mientras llega la oportunidad seguiré dando el máximo y poder dejar una huella, estaría encantado ser llamado por primera vez. Estoy dispuesto, estoy preparado para ese momento, pero siempre estoy trabajando con humildad. ¿Ha tenido microciclos con la Bicolor Nacional? Yo fui dos semanas a microciclos cuando estaba la Sub-15, fue en el 2019. Ese año me tocó viajar a Barcelona, pero fui parte de la Sub-15. ¿Recuerda el nombre de algún futbolista que haya entrenado en esa ocasión con usted? Estuve con Giancarlos Sacaza del Motagua, con Joan Lara y Luis Romero del Real España y Maynor Cruz que está en Estados Unidos. Háblenos de la eliminación de Honduras rumbo a Copa América, ¿cómo lo analiza? No lo pude ver por el cambio de horario, tenía partido el siguiente día. Vi el resumen, no se dio la clasificación, pero los jugadores dieron el máximo. La documentación española Los papeles los tengo en regla. ¿Jugaría con otro país? Eso no lo podría responder. Uno podría decir que "sí", pero con el tiempo podría decir "no". Entonces es algo que solo quiero centrarme en mi día a día, las oportunidades que vengan las iré aprovechando y todo dejarlo en manos de Dios. ¿Cuál es el jugador que más admira en Honduras? Siempre he admirado a Michaell Chirinos, siento que tengo las mismas cualidades, es un jugador vertical, encarador, siempre me fijo en él desde que estaba en Honduras de pequeño. ¿Cómo le apodan en el equipo? El apodo que me suelen decir es "Apache" (Entre risas) ¿Por qué le dicen así? Dicen que porque soy rápido, porque tengo algunas cualidades que tenía el "Apache" Tévez y entre broma y broma me quedé con el "Apache". ¿A qué equipo le va en Honduras? Olimpia.