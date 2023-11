Héctor Vargas advierte: “Si podemos pelear algo me quedo, de lo contrario...”

“Con jugadores jóvenes como Lauro Chimilio y con 750,000, 00 lempiras menos que el presupuesto que el torneo pasado hicimos más puntos en este periodo. Aunque mi objetivo no es ese mi objetivo es pelear torneos. Necesito una inversión un poco más grande y si el club no está dispuesto no quiero estar tan lejos de mi familia para estar salvándome del descenso. Esa no es mi intención por ahora”, reveló el estratega de 63 años de edad.

Y agregó: “Es que económicamente el equipo no tenía para competir, yo quise algunos jugadores que no se pudieron traer porque monetariamente el equipo no podía. Me tocó trabajar con bajos costos y con la inversión que se pudo hacer”.

Al ser consultado sobre si se ve fuera o dentro del Vida respondió que “no me veo en ningún lado, yo me veo aquí con mi familia porque aquí me siento bárbaro. Te digo prefiero perder plata y no perder tiempo porque he perdido dinero en esto del fútbol. En Victoria me quedaron debiendo 410,000,00 lempiras en 2012 y nunca los reclame porque iba para Olimpia, ahí está prefiero perder dinero y estar en un club que va a pelear campeonatos”.

Y continuó: “Si podemos pelear algo me quedo, si va a ser un club competitivo y si va a ser un equipo incluyente porque no entiendo muchas cosas de este fútbol, vos no podés tener un futbolista con un gran carro, chofer y guardaespaldas, como era el caso de Jonathan Bornstein y por otro lado tenés un jugador que se transporta en bicicleta como Lauro Chimilio. El jugador que anda en bicicleta jugó 16 partidos y el que tiene guardaespaldas tuvo la mitad de eso. Es la verdad de nuestro fútbol y no es que Bornstein tenga la culpa porque son acuerdos, pero después cuesta competir. Por eso digo hay jugadores, pero no equipo porque en un equipo se trata a todos por igual”.

Héctor Vargas quiere intentar ser campeón nuevamente en Liga Nacional y piensa que con el orden necesario y con la inversión adecuada los equipos le pueden competir a Olimpia.