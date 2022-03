“Hacer la cama con el plantel que tenemos es imposible”: Ramiro Rocca

Ramiro Rocca, delantero argentino de 33 años, es el futbolista sensación de la Liga Nacional. En la primera vuelta del Clausura anotó ocho goles en nueve partidos, y es el hombre clave del resurgir de la Máquina, que suma cinco triunfos seguidos.

El atacante atendió a GOLAZO desde su hogar donde compartió su lado más sincero, tomando su mate, relatando su vida y lo que ha vivido con los catedráticos, de donde se irá hasta que sea campeón.

Habla sobre la llegada de Héctor Vargas al banquillo, los enardecidos comentarios del Potro Gutiérrez, así como sus deseos con el club.

¿Qué tiene de diferente Héctor Vargas que los ha logrado levantar?

Es un viejo zorro. Lo suyo habla por sí solo, los campeonatos que tiene y la “chapa” que ostenta. Yo estoy muy contento, es un gran entrenador, buena persona y de a poco va demostrando lo que es.

¿Qué hablas con él?

Solo de fútbol. En Argentina fue dirigido por Carlos Bilardo y a mí me gusta mucho el tema de las tácticas. Lo vemos y lo jodemos preguntándole cosas. Dentro de la cancha me pide hacer cosas diferentes a las que estaba acostumbrado a realizar con el Potro (como quedarse en el área y no bajar mucho). Trato de adaptarme mientras conozco su estilo.

¿Ves favorito al Real España para ser campeón?

Con los jugadores que tenemos siempre seremos favoritos. En cada línea tenemos a los mejores jugadores. Está la obligación para salir campeón.

¿Hay un ambiente distinto en el camerino comparado con el que había con el Potro?

Sí, puede ser. En el fútbol cuando no se dan los resultados cambia el ambiente. En un club tan grande como Real España, perder la final y luego caer cuatro juegos seguidos con clubes que pelean abajo, no nos pudimos levantar, y después vino el clásico. El ambiente estaba raro.

¿Era necesario sacar al Potro?

No sé, en eso no nos fijamos. Los jugadores tratamos siempre de ganar. Sí era un momento difícil y había que tomar decisiones. Si era lo correcto no lo sé, eso se lo tenés que preguntar a los directivos, nosotros intentamos dar lo mejor en la cancha.

¿Cómo te llevabas con el Potro?

Bien. Era una relación de entrenador y jugador. El profe era un gran técnico y uno de los mejores que he tenido. Le agradezco por todo lo que hizo con nosotros, nos dejó un equipo para ser campeón, eso ya lo demostramos el torneo pasado.

¿Qué piensas de los tuits que publicó donde apuntó hacia ti y tus compañeros?

Sí los vi. Cuando volvíamos de La Ceiba nos íbamos riendo. Estábamos felices de ganar el quinto partido seguido. Como te digo, nosotros nos quedamos con lo mejor que nos enseñó. No le damos atención a esas cosas, capaz se estaba tomando unos tequilazos (risas).

Se comenta mucho que los jugadores le hicieron la cama al Potro para que se fuera...

Eso de la cama, naaa. Hacer la cama con el plantel que tenemos es imposible, hay demasiado jugador bueno. Eso es una mentira terrible, te lo puedo asegurar. De haber tenido el plantel completo no hubiera pasado lo sucedido en el arranque, nos faltaron casi 15 jugadores, sumando la final perdida, más venir de vacaciones y no estar al 100 por ciento mentalmente... pasó lo que tenía que pasar.

¿Tras tu buen momento con Real España han llegado ofertas?

Sí, algunas tuve, pero no le di mucha bola, después de perder la final sólo quería irme a Argentina a vacacionar y regresar a Honduras. Vinieron un par de ofertas, pero nada concretas, no le di interés porque me quiero quedar acá para sacarme la espina. Cuando estaba en Guatemala tuve unos llamados de Costa Rica, pero quedó en la nada. - “¿Saprissa?” (se le consultó)- Un caballero no tiene memoria dicen...

¿Hasta cuándo planeas estar con Real España?

Lo que quiero es ser campeón con Real España, después veré si seguimos a final de año que se me vence el contrato. Ojalá Dios nos toque una vez a nosotros y podamos levantar la 13.

¿Estás al tanto de que estás a tres goles del TOP 5 de los máximos goleadores extranjeros del equipo con 28 anotaciones?

Sí, cuando me llegan los números de la estadística me pongo a mirar y es lindo, se ve reflejado el esfuerzo que hace uno, pero no trato de darle tanta bola para enfocarme en lo que venía. Lo más importante que tengo en vista es tratar de levantar la copa.

¿Quieres irte como leyenda del Real España?

Me quiero ir reconocido, con el cariño de la gente que es sincero, siento que soy un hincha más dentro de la cancha.

¿A qué rival te gusta anotarle más goles?

Siempre es lindo anotarle a la gente que está vestida de blanco... (risas) Pero si está de verde también. Para mí es lindo anotarle a cualquiera, pero convertir en un clásico tiene un peso más importante.

¿Qué jugador de la Liga Nacional debería jugar en la élite?

Buba. Ese animal tendría que estar jugando en otra liga. Es un fuera de serie. Pero si se queda en el Real España, mejor. Mis compañeros siempre serán los mejores.