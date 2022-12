Gabriel Araújo, indignado tras ser castigado y perderse la final

En primera instancia se le consultó sobre la celebración y fue claro. “Fue una celebración por mi hijo porque imita a Hulk ¿sabes? por eso le hice igual a él, y si sigo metiendo goles lo celebraré así. En ningún momento me llevo las manos ahí, yo no me distingo por hacer esas cosas. La celebración fue por mi hijo ”.

Una vez retoma la plática, se llena de ánimos y de valor y suelta: “Estamos listos y preparados para la final y vamos a ganar... vamos al frente, vamos al frente, no puedo hablar sin saber nada, hermano”

Para Gabriel Araújo, un jugador que se ha convertido en importante en el último tramo de la temporada bajo la tutela de Pedro Troglio, es una ‘lástima’ el castigo ya que considera quieren perjudicar al Olimpia.

”Es una lástima que esta gente, que no me conocen, no saben de mi vida, y actúan así, no me gusta y me deja triste porque quieren perjudicar al Olimpia y mi vida, porque ese es un sueño mío de salir campeón en dos competiciones de gran nivel y hacen eso conmigo, yo no soy una mala persona”, dice sumergido en la tristeza.

Y sigue: ¿Por qué hacen eso conmigo? mira, yo no hablo mal de ninguna persona, continúo trabajando, enfocado, yo trabajo para mi familia y no haciendo esas cosas. Son malas personas, ellos no preguntan porqué la celebración, no hablan, no hacen nada, son malas personas”.

Araujo aduce que nadie de la Comisión de Disciplina se acercó a él para conocer su versión sobre la celebración del gol en el encuentro de las vueltas de las semifinales ante el Marathón en Comayagua.

”No es justo porque no hablaron conmigo antes para saber por qué hice ese festejo, no quieren saber lo que pasó, solo hablan. No me conocen, es complicado eso. Quieren perjudicar al Olimpia pero no lo van a afectar porque vamos a jugar con ganas y a ganar”, afirma el sudamericano.

Ya para despedirse, nos comenta. “Subí una foto en mi Instagram haciendo la celebración, el gesto, es como haciendo fuerza con los brazos, él tiene ocho meses y cuando mira películas le hace igual. Cuando me toque celebrar un gol, lo haré porque es por mi hijo”.