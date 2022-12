Video: El festejo por el que Gabriel Araújo fue castigado

Inclusive antes de la sanción, Pedro Troglo, DT del Olimpia, se pronunció sobre el festejo del lateral brasileño y explicó la razón de su celebración.

“No sé si ustedes han visto, pero veo como una movida que quieran suspender a Gabriel Araújo, y él hizo ese festejo para el hijito, como monstruo, no es que se agarró las zonas genitales, le hace como monstruo. Después del partido hubo problemas y yo fui a separar a gente, no me pelee nunca, y ahora les afecta que queramos ir a jugar a San Pedro Sula. Tenemos mucha gente nuestra y porque podemos llevar el futbol a San Pedro Sula. Si no se puede está bien, iremos a cualquier lado a jugar”, señaló el estratega.

Cabe señalar que en la final del pasado torneo, el argentino Ramiro Rocca del Real España fue sancionado por seis juegos por la Comisión de Disciplina luego que festejó un gol tocándose los testículos enfrente del árbitro Selvin Brown.