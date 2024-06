¿Fichará a Henry Figueroa? Samuel García responde y revela cambio de sede

¿Olancho FC vs Juticalpa previo al inicio del Apertura 2024 de Liga Nacional?

Esa idea la tengo yo hace mucho tiempo, más bien de montar una cuadrangular iniciando el viernes: Olimpia vs Juticalpa y Olancho vs Motagua, el ganador enfrentarse el domingo en una final, esa es la idea que hemos tenido, no es fácil coincidir con Olimpia y Motagua, pero soñar no cuesta nada, entonces, esa es la idea que hace mucho tiempo he querido proponer, sería un éxito, pero, al ser complicado en coincidir, esto sería extraordinario.

Ahora hay efervescencia en los seguidores del equipo Juticalpa, porque es impresionante, de tal manera que nosotros hemos hecho uso de la prudencia, porque el hecho de haber subido a primera división la gente piensa que Juticalpa solo se va a enfrentar a Potros. O sea, pareciera que ascendieron solo para enfrentar a Potros, a ellos se les olvida que tienen que enfrentar a Olimpia, Motagua, Real España, pero nosotros así sentimos cuando ascendimos, los comprendemos.

Con el presidente del Juticalpa, Joel Sandoval, tenemos buena comunicación, de tal manera que en los próximos días nos vamos a integrar de manera conjunta.

¿Van a compartir el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa?

Sí, claro, vamos a compartirlo, así lo hemos hecho durante todos estos torneos que ellos estuvieron jugando, ahorita tenemos un contrato, tenemos el arrendamiento del estadio, pero hemos tenido una buena relación con Joel Sandoval, de tal manera que, cuando necesitaban el estadio para una práctica, por lo menos a balón parado, nosotros gustosamente lo mantuvimos en buena relación.

No jugarán en Catacamas ni el Juan Ramón Brevé

He escuchado erróneamente a otros medios nacionales decir que Olancho va a jugar en Catacamas, pero ahora el estadio en la última semana del mes de junio va a ser cerrado totalmente, ahí no se va a poder realizar ningún tan solo partido, Olancho y Juticalpa no les toca jugar un partido, todo mundo empezó a especular, los medios dijeron que íbamos para Catacamas, el problema es que no se dan cuenta que se nos notificó que el estadio de Catacamas va a ser intervenido, se le va a cambiar grama híbrida, igual que la de Tegucigalpa.

Entonces, los cambios (estadios Rubén Guifarro y Juan Ramón Brevé) van a ser simultáneos en las mismas fechas. Olancho y Juticalpa no jugarán en el estadio Rubén Guifarro y Juan Ramón Brevé. La pregunta sería, ¿dónde se va a jugar? Tenemos dos alternativas: jugar en Danlí o en el Nacional.

Yo hablé con el director de CONDEPOR, el profesor Mario Moncada, nos dijo que el estadio Chelato Uclés estaba a las órdenes y que nos iba a apoyar a jugar en Tegucigalpa. Por lo menos del Olancho FC es oficial que los partidos de local los vamos a jugar en Tegucigalpa, por lo tanto, habrá mucho fútbol en Tegus, no solo que es Olimpia y Motagua. Lo del Olancho FC es un hecho que jugará en Tegucigalpa como sede durante toque, según entendido, será durante los dos torneos.

¿Cuál es el balance de Olancho FC en Liga Nacional?

En todos los torneos hemos competido al menos desde el repechaje, en todos hemos participado, participamos en un torneo centroamericano, fuimos subcampeones de Honduras, actualmente somos los campeones de reserva, ahorita el equipo femenino va a semifinales a nivel nacional, hacemos la valoración de que ha sido aceptable nuestra participación en primera división, esperemos que todo lo que venga por delante sea de muchos éxitos.

¿Vienen fichajes a Olancho FC?

El equipo Potros se está preparando muy bien, este es uno de los torneos que más inversión se está haciendo. Ayer, uno de los patrocinadores nos ratificó el patrocinio, de igual manera, los que transmiten los partidos de fútbol por radio y tv, estamos a la espera por una empresa de México, va a ser nuestro patrocinador, le digo esto porque para reforzar el equipo necesitamos patrocinadores, vamos bien, vamos fortaleciendo el equipo, vamos por todo para buscar el campeonato, se ha contratado a Eddie Hernández como delantero, hemos contratado a Matheus Da Silva y están por llegar dos jugadores más del exterior.

¿Qué pasó con Henry Figueroa?

Varios equipos le han hecho propuestas, nosotros también hemos hecho, pero en este momento no es posible que pueda pronunciarse, porque él no puede por el impedimento que tiene con FIFA, el 27 de este mes se va a dar oficialmente con qué equipo va a participar

¿Va a entrenar con ustedes?

Tengo entendido que la propuesta que él tiene ha sido de su agrado, pero quiero esperar el 26 para que él tome una decisión. Entendemos que se va a integrar a nuestro equipo, pero será en su momento.