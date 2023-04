Tuvo una mala pasada en EUA: Futbolista hondureño anuncia su retiro

Y siguió: “ Gracias a todos los directivos y personas que apoyan a este gran deporte como lo es el fútbol. Sigamos apoyando este bonito sueño, aunque ahora de afuera. No me pregunten el por qué, solo les pido comprensión. Disculpas y gracias por todo de antemano. Dios los bendiga grandemente.”

La vida le jugó una mala pasada cuando fue a vacacionar en dicho país, ahí intentó comprar un celular a través del Marktplace de Facebook, pero lo que no sabía era que el vendedor era un ladrón.

”Sobre quedarme en Estados Unidos fue más que todo por un problema legal que tuve para regresar a Honduras. Yo iba a comprar un celular en Facebook, me cité con esa persona y resultó que era un ladrón, me asaltó, me puso la pistola en la cabeza, me amenazó”, contó en conversación con Diario Diez.

Y añadió: “Estamos en ese proceso de denuncia para que no vaya a asaltar a otra persona. Gracias a Dios me salvé, estuve cerca de que me pagara un tiro ese tipo. Prácticamente fue por eso que me quedé en Estados Unidos”.