Oliver Benítez cuenta cómo se dio su fichaje por Olimpia; ¿qué dice de Troglio?

Te tocó ver el clásico, ¿qué te pareció?

Bien. Así como estoy traspirado lo viví con mucha emoción como se viven estos clásicos, contento porque se salvó el partido en la última jugada, no perdimos, toca sumar y se sigue el invicto con el clásico rival.

¿Lo vivió como si estuviera ahí adentro?

Con más nervios porque allá afuera es otra cosa, me hubiese encantado para ayudarle a los compañeros, hoy me tocó estar afuera, recién pasé a felicitar a los chicos, se rescató un punto y es importante.

¿Cómo se dio su llegada a Olimpia?

Hablé con Troglio, me comentó un poco la ideología del club, los proyectos que tiene, de ahí en adelante se hizo mi llegada.

¿Cómo se describe como futbolista?

No me gusta hablar de mí en ese sentido, me gusta jugar adentro de la cancha y que cada uno saque sus propias conclusiones.

¿Prefiere que lo miren los demás?

No me gusta, por ahí tenemos conceptos diferentes. Usted me puede decir “Sos rápido”, pero para usted ¿qué es ser rápido? Prefiero hablar dentro de la cancha.

¿Qué te convenció del club?

La idea, la forma que tiene de jugar Troglio, los proyectos que tiene el club, es algo importante, fue todo más fácil en adelante.