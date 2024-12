Con sorpresas: Así se vivió el cierre de las vueltas en la Liga Nacional

AL MEDIO TIEMPO: Olimpia y Motagua directo a semifinales. Real España vs UPNFM y Marathón vs Olancho FC, los cruces de repechaje.

Real España vs Génesis y Marathón vs Olancho FC , los cruces de repechaje en el Apertura 2024.

Min.11 ¡GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL DE MOTAGUA! Rubilio Castillo abre el marcador y adelanta al Ciclón Azul 1-0 sobre el Victoria en el estadio Nacional Chelato Uclés.

--

Minuto 10 Uff. Remate de Samuel Elvir tras pésimo despeje del portero Harold Fonseca. Cerca el gol del Marathón y se salva Olancho.

--

ATENCIÓN: Se fue la energía en el estadio Carlos Miranda, apenas en el arranque del duelo Génesis vs Juticalpa FC.

--

Comenzó la última jornada de las vueltas regulares: Se definen los cupos de semifinales y liguilla en la Liga Nacional.

-

El 11 titular del Olimpia ante Real Sociedad: Alex Guity; Lobo, José García, Oliver Benítez, Carlos Sánchez, Carlos Pineda, Edwin Rodríguez, Kevin López, Solani, Jorge Benguché y Bengtson.

--

El 11 titular del Real España ante UPNFM: Buba López, 6 Devron García, 8 Bryan Acosta, 12 Jim Varela, 13 Bryan Moya, 14 Jack Baptiste, 20 Daniel Bodden, 23 Sebastian Hernández, 26 Marco Tulio Aceituno, 39 Sub 20 Daylor Cacho, 56 Darlin Mencia.

--

La alineación de la UPNFM ante Real España: 1 Celio Valladares, 2 Félix García, 4 Lesvin Medina, 8 Oliver Morazán, 10 César Romero, 11 Jefryn Macías, 13 Mario Godoy, 14 Christian Gutiérrez, 17 Junior Padilla, 23 Mathias Techera, 31 Humberto Osorio.

-

Así sale Motagua ante Victoria: Marlon Licona; 42- Jonathan Argueta, 34- Giancarlo Sacaza, 3- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 12- Marcelo Santos, 8- Walther Martínez, 10- Yeison Mejía, 77- Zapatilla Mejía; 11- Agustín Auzmendi y 9- Rubilio Castillo.

--

Hay dos cupos en disputa por el pase a la liguilla.

--

Los juegos del cierre de las vueltas: Motagua vs Victoria, Real Sociedad vs Olimpia, Olancho vs Marathón, Real España vs UPNFM y Génesis vs Juticalpa FC.

---

El líder Olimpia visitará en Olanchito a Real Sociedad con la consigna de ayudar a Bengtson a acercarse más al récord de máximo goleador histórico de la Liga Nacional. Este choque se podrá ver por YouTube.

--

Buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del cierre de las vueltas regulares del Apertura 2024 ya que cinco juegos se jugarán de forma simultánea.