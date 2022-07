El “Cristiano Ronaldo” hondureño deja plantado al Sabá FC y confiesa las razones de su polémica decisión

“Vengo llegando al estadio y recién me doy cuenta. Tuvo un viaje para Tocoa sin ningún permiso, automáticamente lo que puede pasar es que él está fuera del equipo de parte mía, si los directivos lo quieren mantener, adelante, pero yo no lo necesito ”, dijo el DT Ramón Reyes.

La popularidad del “CR7” hondureño había subido como espuma en las redes sociales, por su similitud con el crack luso, pero finalmente se sinceró a través de su cuenta de “TikTok” , que como futbolista no tenía el talento para destacar.

“Les voy a explicar a mi gente de Honduras, a mis fans... el fútbol no es fácil, es de currículum, es un proceso; yo empecé tarde y quiero que me comprendan”, comenzó diciendo a manera de disculparse con sus 74 mil seguidores en TikTok

Y agregó: “Voy a seguir haciendo mi vida haciendo mis videos, pero no en el fútbol. Tengo problemas y a todo eso, el futbolista es de talento y yo veo que en mí no hay nada de eso, se acabaron mis ánimos. Gracias a todos por el apoyo que me han brindado y sigo esperando que me apoyen”.

La apuesta del Cristiano Ronaldo hondureño por ser jugador profesional terminó allí, entre letras de tinta estampadas en una hoja de papel aprovechando su imagen mediática mientras miles de jóvenes con talento buscan abrirse paso en este mundo del fútbol.