Menjívar pone el chip en Copa Centromericana, ¿Yustin a la H?

Olimpia y Menjívar cambiaron de chip y ahora se pusieron el de la Copa Centroamericana, donde se enfrentarán al Águila de San Miguel.

“Nos tocó un clásico duro, pero ahora cambiamos las vainas, pensando en el viaje a El Salvador y pensando en nuestra ruta que es la clasificación, tenemos que ganar porque con los tres puntos encaminamos la clasificación y esa es la mentalidad que llevamos”.

“En el plano internacional vamos bien, el profe, como la directiva habían dicho que lo primordial era la Copa Centroamericana, en la liga estamos séptimo, pero estamos a cuatro puntos del primer lugar, tampoco es que nos hemos relajado. Si ganamos el domingo quedamos tercero, pero eso es otro punto aparte”, mencionó el segundo capitán del club.

Menjívar aduce que desde antes del clásico ante Motagua venía bien. “La parte mental es muy importante, vengo bien y antes del clásico venía bien también, eso quedó en el pasado porque aquí vamos día a día porque tenemos que seguir destacando. Siempre trae confianza cuando se tiene una noche así”.

Sobre sus penales atajados, se refirió. “Es algo que siempre he trabajado, contra Seattle, una tanda contra Motagua, es algo que se trabaja y a veces sale y a veces no, en la final ante Marathón lo practicamos y Alexy Vega lo metió, al final es un poco de suerte también”.

También habló un poco de su rival de turno, el Águila. “Es un equipo que juega bien con la pelota, tiene buenas transiciones tanto en ataque y defensa, tienen jugadores de experiencia como Alexander Larín, Darwin Cerén, que jugó en la MLS, ellos van a querer aprovechar su localía porque también quieren asegurar la clasificación”.

También habló de la enseñanza que les dejó el torneo pasado de la Copa Centroamericana, en donde quedaron fuera en las primeras de cambio con una combinación de resultados fatal.

“En este torneo un partido que haces mal y podes quedar fuera, el torneo pasado empatamos en casa ante CAI y perdimos de visita ante Real Estelí y quedamos fuera; la enseñanza que nos dejó fue no relajarnos y pensar que no hay rivales fáciles, antes Olimpia iba a Nicaragua y decían que íbamos a ir a golear y este equipo se metió a la final, no hay que relajarse”, afirmó.

Por último mencionó la hipotética convocatoria de Yustin Arboleda a la Selección de Honduras.

“Eso ya depende del profe, a Yustin le tengo mucho aprecio, ya si el profe lo llama, lo acuerparemos y será uno más. Siempre he dicho que en la selección tienen que estar los que vienen haciendo las cosas bien y que tengan méritos, Yustin tiene características para ser llamado, pero tiene que mostrarlo día a día”.