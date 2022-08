Edrick Menjívar advierte previo al duelo ante Olancho y lamenta el poco apoyo con el calendario

El Olimpia se pasea por Olancho cada vez que le ha tocado visitar dicha ciudad, donde de las 15 oportunidades que lo ha hecho, solamente en una ocasión fue derrotado.

Los dirigidos por Pedro Troglio se mantienen líderes en este inicio del Torneo Apertura 2022 y ahora no quiere prestar su trono. Edrick Menjívar, portero de los merengues, reconoce lo duró que será este compromiso ante los Potros.

“Será un partido difícil, los resultados no los han acompañado, pero han creado ocasiones de gol y jugando bien”.

Pero considera: “Llegamos con mucha seriedad y responsabilidad por lo que exigen estos partidos, Olimpia es un equipo grande y debe salir a buscar los resultados de local o visita; estamos peleando el primera lugar y es algo que siempre buscamos”.

El guardameta de los merengues aprovechó el momento para lamentar el poco apoyo que tienen de parte de la Liga Nacional a los equipos que representan el país a nivel internacional.

“La seguidilla de partidos comenzó el domingo pasado, ya en una semana jugaremos tres partidos, no es lo más ideal y lo peor jugando un torneo internacional que se representa al país, pero son decisiones que están fuera de la mano de uno. Como jugador me gustaría pensaran más en la parte física de nosotros y lo que toca es prepararnos bien para sacar todos los resultados”

Con varios encuentros disputados en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, el experimentado arquero de los leones reconoce que les viene muy bien esta instalación deportiva.

“Es una cancha que nos gusta por el tamaño, dimensión, el ambiente que se vive. Creo que a uno como jugador lo que más lo motiva es jugar a estadio lleno. Ellos se reforzaron con grandes jugadores y en nivel optimo, seguro que mañana revisaremos los videos de las virtudes y defectos de ellos”.

Pese a que solo van tres jornada disputadas y que ya se encuentran en el liderato, el jugador de club reconoce que. “La camisa del Olimpia siempre exige pelear por el primer puesto y lo buscamos torneo a torneo, unas veces se logra y otras no porque los otros equipos se prepararon con los mismos objetivos. Sabemos lo que representa el profe, la idea que tenemos y lo hemos acatado desde la primera vez que vino”.

Menjívar se ha propuesto se nuevamente el portero menos batido al final del campeonato Apertura y confiesa lo que hace previo a cada compromiso.

“Uno como portero le motiva no recibir goles, siempre salgo a buscar eso, unas veces se me da y otras no. Siempre veo los partidos cuando me anotan gol o no y así mejorar. Estos tres partidos han sido positivos en lo personal”.

La plantilla del Olimpia no solo tiene su mirada en el campeonato local, sino que uno de los grandes desafíos es poder estar en lo más alto de la Concacaf.

“Todo el grupo está motivado por el torneo de Concacaf, es algo que buscamos quedar campeón, pero no hay que saltarnos los pasos, primero está Potros y luego la Concachampions. Aquí en Olimpia hay gran plantel y estoy seguro que este año quedaremos campeones de los dos torneos”.