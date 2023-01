Eddie Hernández: “Motagua será más directo, más contundente”

Esperemos que mis compañeros estén finos para asistirme con goles y la responsabilidad será mía para anotar. Las expectativas para este torneo son grandes, nos estamos preparando para hacer las cosas bien. Esperemos iniciar con pie derecho el torneo y poder alcanzar esa meta que en lo personal me trazo, no me gusta decir número, pero en lo personal si una meta

Contento de estar acá. Creo que la llegada de Lucas Campana nos va a ayudar muchísimo, si bien es cierto, siempre he estado acostumbrado a pelear con una delantera bastante fuerte. Es lógico que siempre que llegue alguien a ayudarnos creo que va a ser de mucha ayuda para nosotros, para el plantel, porque al final los beneficiados vamos a ser todos. Hasta el momento no me ha tocado hacer dupla con él, pero si me toca hacer dupla intentar jugar de la manera para el equipo.

Dios mediante se puedan hacer las cosas a nuestro favor, sabemos el rival complicado que nos ha tocado, pero para pasar tenemos que eliminar al Pachuca, tun rival difícil, realmente nos ayuda muchísimo, estamos preparándonos en esta pretemporada en lo físico, pero también en la parte mental, lo cual es importante para que al final las cosas se nos puedan dar a nuestro favor.

¿Siente que hay más presión para este torneo ante el fichaje de delanteros nuevos?

Presión siempre hay. Motagua es de los clubes más grandes del país, la presión siempre va existir, la obligación de ganar siempre ha estado, el equipo en lo general mantiene planteles grandísimos por el cual competir, mientras sea una competencia sana, no habrá ningún problema, la llegada de cada uno de ellos nos va a fortalecer y nos va a exigir a nosotros en lo personal, el día a día, al final quien toma la decisión es el profesor que sabrá poner en su momento.

¿Qué le está pidiendo el técnico Hernán Medina en cuánto los movimientos en el campo en comparación al torneo anterior?

En ningún momento, mis movimientos son los mismos, los que hago dentro del campo son los que el profesor me pide. Lógicamente tengo que marcar el paso para que un compañero me habilite para que me dé una posición de gol, pero no, es un trabajo de equipo. A mí me toca hacer los trabajos en el campo y a mis compañeros igual para que así me puedan asistir y yo anotar los goles.

¿Ha tenido una conexión con los nuevos fichajes del equipo?

Estamos en un proceso de adaptación con los compañeros que vienen llegando, no es fácil adaptarse, más allá que estamos dentro del mismo país, siempre cuando uno llega a un equipo cuesta un poco adaptarse, el profesor no ha estado rotando, hemos hecho muy poco fútbol, el cual en el poco tiempo que ha tenido para hacer fútbol trata de tenernos a todos. En mi caso lógicamente, "el camellito", Walter Martínez, creo que con ellos me adapto mejor. Si ellos se sienten bien, creo que nosotros nos vamos a sentir mejor con cada uno de ellos.

¿Qué distinto veremos del Motagua comparando el torneo Apertura 2022?

Desde mi punto de vista Motagua será un equipo más directo, que trate de finalizar más rápido, un equipo que sea más contundente, un club que por ahí mantenga la pelota. Motagua es de los equipos que tiene muy buena posición dentro del campo con la pelota. La meta es siempre salir a pelea por el título, Motagua siempre es candidato, esperamos que las cosas se nos puedan dar para estar nuevamente en esa final.