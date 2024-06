Djokovic se retira del Roland Garros y cede el primer lugar del ranking ATP

El número 1 del mundo, que desde el segundo set tuvo molestias en la rodilla derecha, venció por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 un partido en el que Cerúndolo, de 25 años, plantó cara y cerca estuvo de dar la sorpresa, con una bola de ‘break’ desperdiciada con 5-5 en el cuarto set que podría haber cambiado el guion final.

Pero, después del partido, Djokovic habló de su lesión, sufrida tras un resbalón que el serbio achaca al mal estado de la pista.

“Hoy me he lesionado. Sí, he sobrevivido, he ganado el partido. Genial. Pero, ¿podré jugar el siguiente? No lo sé. No conozco la gravedad de mi lesión”, dijo Djokovic, sabiendo que su lesión era delicada.