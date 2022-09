Diego Vázquez sobre el amistoso de Honduras ante la Argentina de Messi: “Todos tenemos miedo, pero hay que ser valientes”

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Honduras se encuentra concentrada en Siguatepeque, donde van a preparar el partido del viernes ante Argentina en Miami, Estados Unidos. El seleccionador Diego Vázquez, habló en conferencia de prensa sobre este duro compromiso ante una de las candidatas a ganar el Mundial de Qatar 2022. Diego se refirió al miedo escénico y deja claro que es algo natural, también habló de lo que espera de Argentina y de la apuesta de la Bicolor. LA CONFERENCIA DE PRENSA DE DIEGO VÁZQUEZ Sensaciones previo al partido y que significaría cortar esa racha de Argentina Las sensaciones son todas positivas, enfrentar a una de las selecciones candidatas es positivo, primero para vivir esa experiencia y bueno para seguir formando y construyendo este grupo que viene de ganarle a Canadá y Curazao, y bueno, seguir creciendo con vista a todo lo que viene. Son sensaciones positivas. En cuanto al invicto, sabemos que es una selección muy poderosa, lo ideal es hacer un buen partido. Nerviosismo de jugadores jóvenes por enfrentar a jugadores como Messi Hay que ser valientes, todos tenemos miedo, es una emoción natural en el ser humano, cada uno en su profesión, ustedes también me imagino que las primeras veces que entrevistaron estaban nerviosos y tenían miedo, pero hay que ser valientes. El mensaje es, vamos a ser valientes. La variable táctica del equipo Lionel Scaloni. ¿A qué juega Argentina según usted? Tiene muchas variantes, suben los laterales, fijan la línea de cuatro, le dan mucha amplitud para hacerte daño por el centro, hay que estar bien parados, tratar de hacerle daño porque así como suben dejan espacios, entonces tenemos que tratar de aprovechar esos espacios y que nos hagan el menor daño posible. Lógicamente tienen mucho tiempo trabajando mucho, toda la eliminatoria pasada, le ganaron muy bien a Italia, le ganaron muy bien a Estonia, en lo que hemos visto tienen muchas variables, tiene cosas positivas, pero bueno nosotros también tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores que están afuera, la liga local es fuerte también, vamos a tratar de estar lo mejor posible. ¿Cómo dejar buena imagen tras las críticas que recibió Honduras en un amistoso contra Brasil? Nos consideran un rival de menos categoría. Hay una diferencia marcada entre Conmebol y Concacaf, sin embargo Honduras en una selección fuerte de Concacaf y en ese aspecto no creo que por lo menos el cuerpo técnico y jugadores lo vean así, quizás la prensa o en lo externo lo puedan ver de esa manera, pero me parece que Honduras en el área es fuerte independientemente de que no hizo una buena eliminatoria.

¿A que jugará Honduras ante Argentina? Muchas veces no es lo que decís, muchas veces es lo que te impone el rival, lo que impone el juego, a veces quieres hacer un bloque en una parte del campo y el rival te lleva a tener que hacerlo en otra, veremos cómo se da el partido, obviamente tampoco es que tenés que defender permanentemente porque en alguna situación te pueden hacer daño. Hay que tener un equilibrio, manejar bien la pelota, manejar todas las fases que tiene el juego, en ese aspecto tenemos esa tarea. Luis López viene de una lesión y el llamado de Marcelo Santos. ¿Es miedo el que tienes por dirigir ante una selección de alto perfil? Todos tenemos miedo, cómo vos cuando entrevistaste la primera vez, pero hay que ser valientes, para nada, son emociones lindas, las disfrutamos de esa manera, yo creo que eso pasa en todos los partidos, yo hasta que me retiré tenía ese miedo escénico que te dije antes de jugar un partido, que a veces te ayuda a hacer las cosas bien, es un motor, te ayuda a estar despierto. Muchas veces es miedo escénico, le pasa a todos los jugadores, incluso lo dicen los mejores del mundo hasta antes de retirarse, que ya cuando no sintieran eso no iban a jugar más. Son sensaciones que te ayudan a estar vivos y alerta estamos bien en esa parte. Sobre los porteros, pues los dos están bien, han venido jugando bien, cada uno en su equipo, ya veremos quién va a iniciar, tenemos dos partidos, veremos si juegan todos o solo uno. Sobre Marcelo Santos, se adapta a las dos posiciones (lateral o central), todavía no tenemos diseñado el sistema con el que vamos a jugar, si lo tengo en la cabeza, pero lo tenemos que plasmar en los entrenamientos, a partir de lo que empecemos a ver en la práctica siempre hay algunos detalles que varían o cambian de acuerdo a lo que vamos mirando y de acuerdo a cómo están ellos. Muchas veces tienes que hacer el sistema de acuerdo a los jugadores que tienes disponibles. ¿Andy Najar como lateral o en ataque? Vamos a ver como están, en su club está jugando de lateral izquierdo, puede ser que juegue en posición defensiva o puede ser en la segunda línea. Esto es bueno porque estos jugadores se adaptan a diferentes posiciones. Vamos a ver, todavía no sé.