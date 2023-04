Diego Vázquez responde: su futuro, Pavon, Palma: “No soy soberbio”

Sí, lógico, tenemos para crecer, de hecho, venimos creciendo, pues se venía de dos años y medio de no ganar. Magia no podemos hacer, solo llevamos ocho partidos, lo cual en la Selección seis o siete meses no son nada porque obviamente necesitamos tiempo, no tenemos varita mágica. Canadá en casa era complicado, tuvimos que haber competido mejor, pero bueno, no se pudo. ¿Sobre los comentarios de la gente? Hay unos que están contentos con el trabajo.

Luego de los constantes bombardeos por las críticas que sigue recibiendo , el argentino también hizo su propia autoevaluación y no se considera una persona soberbia. “Me siento bastante bien, no contento por el resultado ante Canadá, pero bien”, lanzó.

Un montón de cosas. Competimos con cuerpos técnicos que, como en el caso de Canadá, llevan más de cinco años, sumando lo que estuvo con la selección femenil. Entonces, obviamente lo que nos falta es tiempo y paciencia. No me parece la euforia cuando ganamos ni la catástrofe cuando perdemos, hay que tener un equilibrio. Los periodistas son los más llamados a informar y no a desinformar, porque si yo en un partido veo todo malo y en otro todo bueno, estoy desinformando. Son momentos, hay partidos que no son comparables, los análisis se hacen al final siempre.

No, para nada, lógicamente que nosotros tratamos de hacer un equipo y no nos basamos en lo individual, lo más importante es la Selección y no la persona. El vestuario está triste por haber perdido como cualquiera, lógicamente no estarán de acuerdo. ¿Si Palma me parece un buen jugador? Yo hablo en general por el equipo, algunos juegan más y otros menos, no hablo exactamente de uno. En este caso, Luis fue convocado y aportó como hicieron los otros desde su lugar. No tuvo minutos porque estuvo enfermo y no se dieron los partidos para que ingresara, solamente.

- ¿Te molesta que la prensa publique los “posibles candidatos” para tomar el cargo del entrenador estando tú en el puesto?

La desinformación no es algo que se puede controlar, hace tiempo se perdía muchísimo y no miré las mismas reacciones, pero no es algo que nos compete a nosotros, nosotros tratamos de hacerlo mejor.

- ¿Qué pensás de que la gente opina en redes sociales que la Selección juega a nada?

No sé, no puedo opinar porque no veo redes sociales; si me dejo guiar de lo que ponen en redes, me vuelvo loco. Cuando estaba en un equipo tampoco lo hacía, miro muy poco las redes sociales. Mi Twitter lo reviso una vez por semana.