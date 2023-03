Diego Vázquez explica por qué razón no votó por Lionel Scaloni

Diego Vázquez, actual seleccionador de Honduras ha sido nuevamente noticia en su natal Argentina, pero esta vez por su decisión de no votar por Lionel Scaloni en el The Best como al mejor técnico. Se lo explicó a diario Olé.

Hay que recordar que la definición de los puntos en los premios de la FIFA es por medio de los votos de los entrenadores y capitanes de todas las selecciones afiliadas, un periodista por país y la opinión de los aficionados a través de una votación en la web.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

De todos los argentinos que votaron, el único que no se decantó por el DT campeón del mundo fue Diego Vázquez, quien eligió al marroquí Walid Regragui en detrimento de Lionel Scaloni.

“El tema de Scaloni lo pensé bastante. Fue impresionante, espectacular lo que hizo Lionel, ni hablar. Pero me pareció muy inteligente y muy superador lo que hizo Regragui, por los medios y recursos que tenía, hasta donde llegó con un equipo africano, que nunca había alcanzado a la semifinal”, dice.