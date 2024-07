Dibu Martínez y su gran confesión sobre los penales previo a final de Copa América

El arquero de la selección argentina, Emiliano Martínez, afirmó que, pese a ser un especialista en las tandas de penaltis, atajarlos “es cien por cien” cuestión de “suerte”.

“Para mí, son suerte, cien por cien suerte. Puedes estudiar mucho, entrenarlos, pero luego hasta no me acuerdo de lo que he estudiado y me tiro al lado contrario. Hay que estar en el momento. Yo trato de concentrarme y mirar la pelota y no tanto al jugador; y que sea lo que Dios quiera”, afirmó en la conferencia de prensa previa a la final de la Copa América 2024 contra Colombia.