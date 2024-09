Denil Maldonado se sincera: Eliminación de Olimpia y su regreso a la Selección

Su momento en el equipo

Personalmente estoy bien. Sé que uno se propone metas y vamos por buen camino, tengo que seguir trabajando para mantener el ritmo y posiblemente vamos alcanzar grandes cosas con el club.

De vuelta a la Selección tras su ausencia en partidos clasificatorios a la Copa América

Vuelvo a repetir que me siento alegre, sabía que eran partidos de mucha importancia los que tuvimos, obviamente no se pudo clasificar a la Copa América y el grupo hizo un gran trabajo, pero se tiene que sacar las buenas costumbres que nosotros tenemos y hay que seguir luchando para lograr los objetivos que deseamos.

La baja de Najar

Independientemente del compañero que esté al lado de uno, al final uno tiene que tener confianza en los jugadores que han estado esperando la oportunidad y que están con ganas de representar a la Selección de Honduras de la mejor manera.

¿Cómo ves a la Selección Nacional en este momento?

Personalmente yo lo veo bien, obviamente cada quien tiene su punto de vista y sabemos que hay momentos donde uno no espera tener malos resultados. En estos momentos estamos trabajando bien y enfocados en nuestros objetivos.

Titular indiscutible en el club

No ha sido fácil, al principio costó la adaptación, pero poco a poco alcanzamos el objetivo. La liga es competitiva y me he adaptado de la mejor manera y el profe me ha dado la confianza.