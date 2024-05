Dani Turcios opina del Honduras-Cuba, Quioto y el ‘nuevo’ Chirinos

Olimpia perdió la gran final del torneo Clausura 2024 de reservas ante Olancho y, bajo esta premisa, no pudo levantar su décimo campeonato en esta categoría.

Hoy se entregaron, nos faltó el gol, si usted vio el partido tuvimos dos o tres ocasiones claras para convertir, nos faltó por la misma ansiedad, ahí es donde se tiene que trabajar, en Olimpia te va a pasar consecutivamente, de estar peleando campeonatos, ellos se tienen que preparar para eso, es el trabajo nuestro, estamos con un grupo joven, no vamos a quitarle el mérito a Olancho, son merecedores de salir campeones, este proyecto era con muchachos 2005, ahorita estamos trabajando con 2007, este año tenemos una ventaja grandísima, la mayoría de nuestros jóvenes son de 16 años de edad, los mayores tienen 17 años, todos iniciaron con 15 años, la ganancia es esa.

¿Cómo analiza el debut de Honduras en la eliminatoria?

Sin ser soberbios, entre comillas, creo que Honduras tiene que ganar este primer y segundo partido, tenemos que ganar, los muchachos tienen que saber que estos partidos se tienen que ganar si o sí, el profe hizo una buena convocatoria, que cada uno aproveche el momento, que aprovechen, la mejor respuesta de ahora es lo que está pasando a Romell Quioto. En esto, como exfutbolista tenés que rendir cada vez que te llamen.

¿Cuáles son las virtudes de los cubanos?

Todo el fútbol está creciendo en todos los sentidos, pero nosotros como hondureños tenemos jugadores jugando en buenas ligas, nuestro torneo de Liga Nacional es sin duda mejor de lo que haya en Cuba, no creo que haya liga en Cuba, no estoy seguro. Sin duda, ellos tienen buenos jugadores en Costa Rica, otros en Guatemala, otros en Nicaragua, y jugando en equipos grandes, hay que tener cuidado, pero la historia te marca que tenés que ganar los dos partidos.

Las bajas de Honduras

Son bajas porque no los convocan, tampoco han estado en los últimos partidos que la Selección vence a México no jugaron, el partido que se va al DF de tú a tú con México tampoco jugaron, en el partido ante Costa Rica tampoco, no es como sean jugadores regularmente convocatoria. Creo que la convocatoria que hizo el profe es coherente con grandes jugadores que están en gran nivel.

¿Subirán jugadores de reservas al primer equipo?

Eso lo manejamos con el profesor Troglio, él está descansando en estos momentos, lo manejaremos a su regreso, ahora no corresponde subir jugadores, porque ya en diciembre subimos cuatro que son de esas edades: el caso de Dereck Moncada, tenía 15 años todavía. El caso de Jassir Paguada, Edwin Lobo y Jefferson Castillo, los subimos en primera.