El tajante mensaje de Cristiano Ronaldo tras ganar Messi el premio The Best

El mundo del fútbol en general reaccionó con mucha sorpresa después de que Lionel Messi fuera elegido este lunes como el vencedor del premio The Best 2023 al Mejor Futbolista del año de la FIFA.

Messi conquistó así su tercer galardón The Best y superó al atacante portugués del Al Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, que se quedó en dos premios, al igual que el goleador polaco Robert Lewandowski, del FC Barcelona.

La elección de la ‘Pulga’ sorprendió a todos, incluso a los presentes en la gala, pues en la temporada 2023 -la cual se estaba evualando para optar al The Best- no fue la mejor de Messi y en número se quedó muy atrás de Haaland, ganador del triplete histórico con el Manchester City, además de ser goleador de la Premier League y la Champions.