‘CR7’ hondureño entrena con club de Primera: ¿Por qué no debuta?

Desde los 14 años tiene el sueño de ser jugador profesional y destacar en la Liga Nacional, Roger Casalegno, conocido como el Cristiano Ronaldo hondureño, reveló que por fin lo logró.

Juega de delantero y tiene 3 días de entrenar con Real Sociedad, equipo hondureño que juega en la primera división y lucha por mantenerse en la máxima categoría.

“Agradezco al club, Ricardo Elencoff me llamó y por un trámite de papeleo no firmé para este torneo, estuve jugando en Liga Mayor y no sé pudo realizar el trámite rápido. Pero tengo el visto bueno para firmar en junio y jugar el próximo campeonato”, contó el futbolista y que cuenta con 60 seguidores en sus redes sociales.

Este miércoles entrenó a todo vapor junto a la plantilla del equipo aceitera previo al partido contra Honduras Progreso por la jornada 4 del torneo Clausura.