Conferencia de Mbappé: Debut, razón de fichar por Real Madrid y Vinicius

“Me siento como un privilegiado por decir que soy jugador del Real Madrid. Espero este momento desde hace mucho tiempo y ahora es la realidad. Un sueño no se paga. Mi sueño fue jugar para el Real Madrid y eso es una gran satisfacción para mí y para mí familia, que saben los esfuerzos que he hecho para estar aquí”, dijo en rueda de prensa.

El francés Kylian Mbappé no quiso entrar en detalles sobre “el pasado” cuando pudo fichar por el Real Madrid y no lo hizo, pero sí que insistió en que, tras hacer “esfuerzos” ha podido cumplir “un sueño” que “no se paga”.

“Es parte del fútbol. La gente te da cariño y a veces están enfadados. Pero es increíble el amor que me da todo el madridismo. Yo no era jugador del Real Madrid y me daban un cariño y un amor increíble; por eso tengo muchas ganas de dar la vida aquí por conseguir éxitos. Tengo que hacer las cosas bien dentro y fuera del campo”, señaló.

Operación de la nariz

”Hemos hablado esta mañana con la parte médica del club y esperaremos resultados. Ahí veremos qué hacer. Seguro que jugaré la Supercopa, pero depende del míster. Estaré listo. Sería el primer título y tengo ganas de jugar. Pero es para el míster esa pregunta (sonríe)”.

Cristiano Ronaldo

”Siempre ha sido mi ídolo. Tengo la suerte de que ahora es un amigo. Tenemos mucho contacto y me da muchos consejos. Me dice que trabaje, que mantenga la pasión por el juego. Sé que fue complicado para él en la Eurocopa, pero nos dimos un abrazo”

Objetivos y goles

”Mis objetivos no son diferentes a los del club: ganar títulos. También adaptarme y después, eso, ganar títulos. El club que lo ha hecho sin mí, pero espero que lo haga conmigo también. Hablar de goles es un error. No hay que poner límites. Si tengo que hacer muchos goles lo haré, si me toca dar asistencias magnífico. Es el mejor club del mundo. El Real Madrid es siempre favorito para ganar la Champions”

Endrick

”Conozco su reputación y la gente habla muy bien de él. No le he visto mucho, le vi con la selección brasileña marcar goles, pero seguro que tiene mucho talento. Es un jugador joven, tiene que aprender. Puede que funcione al principio o no, pero me tiene aquí para cualquier consejo. Yo también empecé con 16 y sé lo que significa. Marcará goles con el Madrid, seguro”