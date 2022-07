Hay pasajes de la vida que marcan nuestro destino. A veces son caídas que forjan nuestro carácter hasta reconstruir el espíritu competitivo. Estas palabras se asemejan a los duros desafíos a los que le ha tocado enfrentarse César Guillén Clark, el nuevo fichaje de Marathón que ya ilusiona con sus actuaciones.

Detrás de sus signos prometedores con tres anotaciones en cuatro partidos durante la pretemporada, existe una dura travesía en la vida del delantero de 25 años que pudo dar con el cese de su pronta carrera sin haber explotado.

Pues hace tres años sufrió una fractura en el peroné de su pierna izquierda, la cual se rompió tras un encontronazo con ‘Buba’ López en un juego ante Real España.

Según relata Guillén, tras esta lesión analizó retirarse del fútbol ya que “fueron días complicados para mí porque esa lesión me abrió los ojos. Yo estaba en el Vida cuando tuve una fractura en el peroné, tampoco estaba teniendo muchos minutos y en el afán de siempre dar pelea, tuve una jugada con “Buba López” y tuve esa fractura”.

Ante ello recuerda que “después que me operaron no me quisieron dar terapia, tuve que viajar al pueblo (Guadalupe) con mi mamá y allí me recuperé en la playa; mis familiares (tía Chichí) me hacía masajes. Estuve como 3 semanas en el pueblo y logré dejar las muletas, empecé a dar pasos, viajé a San Pedro a hacer trabajos de gimnasio”.

Y agregó: “Cuando me dijeron que no había terapia en ese momento todo se acabó para mí, no te voy a mentir, yo vendí todos mis tacos. Recuerdo que le decía a mis compañeros, te doy estos tacos a tanto- regalándoselos porque estaba decepcionado. Analicé bien y dije hasta aquí terminó, pero estando con mi gente volví a agarrar fuerza”.

La carrera de Guillén terminó dando un giro de 90 grados, después de la pandemia fichó por UPNFM en donde le sirvió de clínica para reinventarse como futbolista, retomar su confianza, marcar goles y ser convocado a un microciclo de la selección nacional bajo el mando de Fabián Coito.

“Upnfm me ayudó mucho porque me dio estabilidad en mi vida, tuve la oportunidad de casarme, sentía más confianza y en lo demás, comencé a meter goles, se me fueron abriendo puertas como el llamado a la selección. Todo lo que sucede es lo mejor y no me arrepiento de la decisión que tomé”, soltó.