Delantero se marcha del Marathón tras un año en el club

En el Marathón no pierden tiempo y sigue confeccionando su plantilla de cara a la próxima temporada con el tema de renovaciones, fichajes y salidas.

Uno de los jugadores que no seguirá en el cuadro verdolaga es el atacante hondureño César Guillén, delantero que llegó hace un año al equipo sampedrano procedente de los Lobos de la UPN.

El contrato del artillero finalizó tras la eliminación en semifinales en el Clausura 2023 y el mismo no se le renovó ya que no entra en los planes del entrenador Salomón Nazar.

”No voy a seguir en el equipo”, le notificó el propio Guillén a Diario LA PRENSA por lo que el jugador se convierte en la segunda baja de los verdes ya que anteriormente se marchó Luis Vega al Motagua.

Cesar Guillén se despide del monstruo tras un año en donde no pudo consolidarse. El delantero en el reciente campeonato no marcó un tan solo y en varios juegos no entró en las convocatorias.