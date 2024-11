Carlos Pavón responde sobre Quioto en la Selección y esto dijo de Obregón

En esta ocasión, Pavón compartió en redes sociales con algunos exseleccionados, como Emilio Izaguirre, Carlos Costly, Mario Martínez y Will Barahona.

Una voz autorizada para hablar de la Selección de Honduras sin duda es C arlos Pavón , exgoleador de la “H” y quien siempre brilló en los duelos ante México .

Una de las interrogantes que más llamó la atención fue la que lanzó Carlo Costly, sobre Romell Quioto debe volver a la Selección de Honduras.

Carlos Pavón fue el encargado de responder: “Nosotros fuimos seleccionados y cuando tú vas a selección tienes un régimen, como en todo trabajo, y cuando tú estás en el extranjero tienes que ser mejor, por decirlo así, porque estás en otro nivel de fútbol”.

Y siguió: “Quioto es un extraordinario jugador, todo el mundo lo sabe, es un jugador que cuando está el cien por ciento es él y 10 más, cuando él quiere, pero me parece que Quioto no quiere, porque es para que sea el capitán de la Selección de Honduras, es para que fuera el líder de la Selección y no quiere serlo”.

Asimismo, Carlos Pavón recordó lo que pasó una vez con Rambo de León, cuando Reinaldo Rueda era el entrenador.

“Por ser el capitán, mucho más tienes que ser el ejemplo, mucho más debes tener responsabilidad, porque la selección se respeta independientemente de que estés jugando en Europa, en Tailandia, en Arabia, eso no te da a entender que seas el tipo indispensable, porque nadie es indispensable en la vida. Si Rueda se lo hizo a Rambo en su ‘prime’ cuando estaba en Italia, se lo hizo porque Rambo cometió una indisciplina, una cosa que no nos gusta a los hondureños es la disciplina. Vino Rueda con Rambo, cometió indisciplina y chao, chao, que retorne a Italia. Ya tenés una referencia ahí. Quioto se equivocó y ahora que pague las consecuencias”, afirmó.