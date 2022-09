‘Gullit‘ Peña, presentado como nuevo jugador del Vida de La Ceiba: “Espero darles muchas alegrías”

“Siempre me entrego al máximo en cada entrenamiento, cada partido, pero siempre es el entrenador el que decide, él va a decidir si me ve bien o mal, si entro de cambio o de titular, lo que me toca es dejar todo en el campo y el tiempo lo dirá”, comentó en referencia a cuando podría debutar con los cocoteros.

MOTIVADO POR LA NUEVA OPORTUNIDAD

“Siempre he tomado las oportunidades que me ha dado la vida, tanto del fútbol como fuera del fútbol, a mi nunca me gusta juzgar a la gente y nunca lo voy a hacer, si la gente me quiere juzgar no pasa nada, estamos en un país libre. Yo salí a los 13 años para hacer lo que me gusta, jugar fútbol, eso lo voy a seguir haciendo y cada playera que me pongo la sudo a muerte”.

POR QUÉ DECIDIÓ VENIR AL VIDA

“El proyecto, el hambre que tienen de sobresalir, como me lo planteraron, como ven a la persona, obviamente cuenta mucho el futbolista y cuando es así, como no regresar ese favor, hacer historia en este país, soy un jugador de retos, los he tenido en toda mi carrera, va a ser un reto más y disfrutar un equipo más”.

¿CONOCÍA ALGO DEL VIDA?

“No conocía mucho del equipo Vida ni tampoco los demás equipos, la verdad. Conocía el fútbol hondureño por la Selección y uno que otro partido que pasaban de la Concachampions. Cuando se me hizo la propuesta me puse a ver el equipo, los jugadores, la afición, la ciudad y todo eso, luego me plantearon el proyecto y eso me motivo para estar acá”.

CUÁNDO ESTARÁ LISTO PARA DEBUTAR

“Yo voy a tratar lo más rápido posible para que el entrenador pueda utilizarme, el tiempo lo dirá”.