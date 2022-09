Carlos Alcaraz conquistó el US Open y se convirtió en el número uno más joven de la historia del tenis

El prodigio del pequeño pueblo de El Palmar (Murcia), con cara de niño y marcas de acné, resistió la presión en los momentos más difíciles y se coronó en un lluvioso 11 de septiembre de Nueva York, ovacionado por los 23.800 aficionados de la mayor pista de tenis del mundo.

“Ahora vendrán muchas cosas que no me hubiera imaginado que llegaran con 19 años pero no me será muy complicado mantenerme en el suelo”, aseguró. “Seguiré siendo el mismo chico de siempre con mi familia y amigos. Seguiré saliendo a la calle por mi pueblo y saludando a la gente”.

- Una nueva etapa -

Los hitos de la fulgurante trayectoria de Alcaraz están a la altura de los inicios del ‘Big 3’ (Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic) y ahora, con su primer título grande en la vitrina, presenta su firme candidatura a liderar una nueva época en el tenis masculino.