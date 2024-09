Bryan Ramos se defiende de acusación de amaño y revela razón de salida de Real Juventud

Ramos se manifestó para pedir disculpas a los aficionados del Real Juventud . “Querida afición patepluma, quiero pedir perdón por tener una mala tarde contra Olimpia Occidental en el partido del domingo. Ciertamente soy responsable de algunos goles , como profesional y persona nunca me quiero equivocar de tal manera, pero soy humano y me equivoco”.

Bryan Ramos ofreció unas declaraciones en VIP Deportes para aclarar la situación. “ Me están acusando que yo acepté dinero para perder el partido sin tener pruebas y fue que solamente tuve una mala tarde que está matando todo lo que logré con el equipo”, aseguró.

Reveló que tuvo una reunión con la dirigencia del Real Juventud en la que se decidió su salida del equipo. “Hoy me reuní con la directiva, me dijeron que por mi salud mental, mi familia y por la seguridad mía porque la afición es brava, que mejor me apartara del equipo”, confesó.

“Tengo una carrera limpia que no voy a echar a perder todo por un partido que no significaba ni clasificación, que no se peleaba el pase y solamente fue una mala tarde mía y de todo el equipo que jugamos mal los últimos 20 minutos”, comentó sobre el duelo ante Olimpia Occidental.

“Como persona y como profesional doy la cara a la afición, les aclaro que esos rumores que me vendí son totalmente falsos y tampoco hay pruebas, más sin embargo están dañando mi imagen y mi carrera, yo les aseguro que jamás haría algo así”, finalizó Ramos.