Bryan Ramos relata lo que vivió tras ser acusado de amañar un partido y revela que pasó

Si yo me hubiese vendido, desde el minuto 1’ yo me hubiese dejado golear, habría cometido un penal o algo, usando la lógica del partido. No hubiese sido tonto de mi parte dejar que mi equipo luchara todo el tiempo para al final verme mal solo yo. Entonces, estaba dando todo de mí, esos 20 minutos fue un descontrol para todo el equipo, desde el momento que nos cayó el gol nos venimos abajo, nos confiamos demasiado, son cosas del partido, pero vengo a dar la cara a pedir disculpas y que estas cosas se aclaren, porque, sinceramente, es muy doloroso lo que estoy pasando. Aparte, familiares y personas que me conocen en el fútbol saben que no soy capaz de este tipo de cosas.

Fueron 70 minutos donde jugué espectacularmente como estaba jugando. De hecho, el delantero de Olimpia Occidental, Kendrick Cárcamo , le estaba cortando muchas opciones de gol, incluso, recibí un golpe en mi tibia en el que casi me quiebran, ni la chimpa me salvó del golpe, no pasó a más la lesión, salí en el juego aéreo a cortarlo como siempre lo hecho de la mejor manera. Se me acercó Cárcamo y me dijo: “Hermano, qué calidad tenés, mi respeto”.

El domingo (15 de septiembre) jugamos contra Olimpia Occidental en La Entrada, Copán, a las 2 de la tarde. El partido, sinceramente, no fue una mala tarde, fueron 20 minutos malos donde se me vino todo abajo, lastimosamente todo cayó sobre mí, mis errores los asumo, nada más pedirle disculpas a la afición, a los que puedo llamar aficionados de verdad, nadie se quiere equivocar en la vida, lastimosamente estoy en una posición de que si un delantero falla miles, y un portero falla una, somos juzgados a muerte. Dios me ha dado fortalezas.

Sería mentiroso decirte que estoy bien, dolido por la circunstancia de mi vida que estoy pasando, les agradezco por darme la oportunidad de dar la cara por lo que está pasando, salir a hablar la verdad, pedir pruebas por lo que me están acusando, están manchando mi imagen y nombre desde algo que me ha costado mucho, desde niño he luchado por este sueño del fútbol, injustamente no es posible que en 20 minutos de un partido se me haya venido todo abajo.

¿Cómo se entera que lo responsabilizan de amañar este partido?

Todo eso pasó el día lunes que Olimpia Occidental subió los goles, no lo hizo de mal manera, siempre lo ha venido haciendo, empezaron a señalarme que me había vendido, tuve errores, claro. Entonces, la gente en las redes sociales empezaron a decir que me había vendido, a consecuencia de eso los medios y algunas personas compartieron ese tipo de cosas, miré unas dos que tres páginas a las que no le tomé importancia. Luego vi una página que es de mucho nombre aquí en Honduras, ahí lo tomé muy en serio. El martes a pocas horas del entreno me mandan un mensaje que tengo que presentarme en la oficina para una reunión con la directiva.

¿En qué momento le mandaron el mensaje?

Me mandaron el mensaje a mediodía, entrenamos a las 3 de la tarde, yo acudo, les dije que iba a llegar, cuando llego tengo la oportunidad de hablar con el profesor Ninrod Medina que es una excelente persona, un buen entrenador, no lo voy a culpar de esto, le agradezco porque me dio la oportunidad de jugar. Le aclaré los rumores que se estaban diciendo, sobre que nosotros queríamos hacerle la cama, que yo me había vendido, se lo aclaré y le pedí disculpas por todo ese tipo de cosas que se me venían levantando.

¿Qué le dijo Ninrod Medina?

Me dijo que los errores pasaban en el fútbol, teníamos que asumir nuestra responsabilidad. Luego pasé con la directiva, me informaron de que me iban a rescindir el contrato por mi bienestar, integridad mental y por mi familia. Yo les dije que estaba bien, que no había problema, después de esto se difamó, dijeron que me había reunido con la directiva para rescindir el contrato por amaño de fútbol, salió diciendo eso un periodista.

Luego hablé con Stuardo (directivo de Real Juventud), le dije que me estaban difamando: “Creo que ustedes como institución saben que no es así. En el trayecto que he estado le he dado todo a la institución, por favor, te pido que aclares esto”. Él vino y me dijo: “Está bien, que se estaban pasando de la raya”. Él vino y publicó en la página del equipo de lo que le estoy contando, por el tema de mi bienestar.

Mi familia está adolorida porque falleció mi papá, mi padrastro, pero lo considero mi papá porque me ha apoyado desde niño, a mi familia le afectó esto, se hizo viral esa vaina, de que yo me regalé, me vendí.

¿Qué platicó con su familia?

A mi familia acabo de verlos porque estaba en Santa Bárbara, a las 5:30 de la mañana vine de Santa Bárbara. Me recibieron a las 7 de la mañana, salió llorando mi mamá y una de mis hermanas, por estas cosas. Yo le dije a mi mamá: “No pasaba nada, no tenía porqué llorar”. Ella sabe el tipo de hijo que tiene y los principios que me enseñó. Le dije que esto se iba aclarar, Dios es justo, no hay pruebas de que yo me había vendido, de que mi conciencia está limpia, que doy mi cara a la afición y a toda la gente que está hablando este tipo de cosas.

Real Juventud le rescindió el contrato, ¿lo considera justo e ilegal? ¿va a demandar a los pateplumas?

Mucha gente me ha dicho que proceda, pero, sinceramente, no lo haré, ¿por qué?, porque a la institución le tengo un gran cariño como le tengo a Real España que me dio mi crecimiento, tampoco soy malagradecido, ellos me ayudaron cuando necesité ayuda, yo siempre he sido honesto. No lo haré, porque no salió de sus bocas, no me consta a mí de que salió de la boca de ellos que yo me había vendido.

Justo o injusto no sé, bajo la circunstancia de mi vida no puedo estar juzgando a nadie porque no soy digno de juzgar a nadie, me duele que me separaran del equipo por todo lo que he pasado con ellos en torneos atrás donde atajé penales, anoté penales, el torneo anterior (Clausura 2024) llegando a cuartos de final con portería con cuatro goles, invictos, me duele por todo lo que logrado futbolísticamente, entiendo que esto pasa, más por mi posición, que por un error me pueden matar, acribillar, pero no voy a proceder contra nadie.

Le manda un mensaje a la persona que inventó el rumor

Es más, la persona que inventó que me había vendido, yo quisiera que viniera y me dijera: “Acá están las pruebas de que vos te vendiste”. Sé que eso no va a pasar, pero quisiera que me dijera: “Discúlpame, yo hice que te difamaran, estoy acabando con tu carrera”. Igual, tampoco lo juzgaría porque somos humanos, todos cometemos errores.

En su rostro veo mucha tristeza, su papá falleció en agosto, ¿quiénes le han escrito para apoyarte?

Yo leí todos los comentarios, no me afectó porque sé que es mentira, leía y vi personas que sí me apoyan sin conocerme. Igual, personas que me conocen me apoyaron. De hecho, Ramiro Martínez, el que me hizo debutar, profesores de Real Juventud, el preparador de porteros, asistentes, compañeros me mandaron mensajes de aliento, mensajes de respaldo, saben que no soy ese tipo de personas, le agradezco a cada uno de ellos porque me mandaron ese mensaje.