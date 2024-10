La bronca de Pedro Troglio tras el triunfo de Olimpia ante Victoria

Partido ante Victoria

Un partido difícil de analizar, nos encontramos rápidamente abajo, tuvimos la suerte de tener un primer tiempo excelente, después el fútbol tiene eso, con tres llegadas te hacen tres goles, muy difícil de explicarlo, luego lógico entran las desesperaciones, los miedos, las angustias y el partido se vuelve totalmente distinto a la realidad, pero se terminó ganando y lo más positivo es eso, hay algunas cosas por corregir, pero hay que salir adelante.

Cosas a corregir

Erramos el quinto gol muchas veces y cuando no lo haces el partido se va complicando, se cometen errores, es normal, a Julián le rebota la pelota y es gol, el fútbol tiene esas cosas, lo bueno fue el primer tiempo que hicimos, para mejorar seguramente el tema psicológico, en cuanto a la cabeza, lo mental, después del 4-2 les dimos posibilidades de que podían acercarse y lo hicieron en la última jugada, hay que concretar las situaciones.

¿Le molesta la cantidad de goles recibidos?

Me genera bronca no haber hecho los goles que teníamos que hacer, si vos tenés que hacer 10 goles tienes que hacerlo, la manera de respetar a los equipos es haciendo los goles, después del cuarto gol empezamos a jugar mucho para atrás, como si dice, jugar al tiki, tiki, jugar a la pelotita, a mí me gusta jugar e ir para adelante, mi creencia futbolística es agarrar, girarse y encarar, el tiki, tiki no lo practico.

En el segundo tiempo erramos mucho, hay que jugar todo el partido como jugamos los primeros 25 minutos.

¿Se relajó Olimpia?

Nosotros no hicimos lo que veníamos haciendo, el segundo tiempo jugamos con la intensidad de los últimos 15 del primer tiempo, cuando vos no mantenés la misma intensidad es un partido de ida y vuelta, nosotros tenemos que ser distintos a los demás, pero el fútbol tiene esas cosas.

Su autocrítica

Soy autocrítico hoy, cambié seguramente en alguna situación de armado en el segundo tiempo, saqué gente de la mitad de la cancha y puse más gente arriba, buscando tener más profundidad, pero perdimos la mitad de la cancha, pero nada más, son tres puntos como si ganáramos 1-0, pero acá empatamos 1-1 contra Antigua, nos mataron porque para todos Antigua era un desastre, erramos 20 goles, empatamos y nos mataron. Me voy contento, feliz.

¿Qué tanto ha cambiado Olimpia en relación a los últimos meses?

Para mí no cambió nada, el único partido que yo tenía para reprochar fue ante Victoria y ante el Águila en El Salvador, de ahí el equipo siempre estaba en el nivel o en el merecimiento de ganar. Ahora lo que está pasando es que estamos ganando, recuperamos jugadores, los delanteros no estaban al cien por ciento.