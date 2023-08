Hora y dónde ver: Real Madrid visita al Almería en LaLiga

Y en el partido ante los rojiblancos destacó por encima de todos un Bellingham que experimenta una veloz adaptación. Sin un goleador claro, el inglés y su capacidad de aparecer en casi cualquier parcela del campo condicionan, para bien, el nuevo sistema del Real Madrid. El ex del Dortmund es la referencia en el centro del campo y, a la vez, la bisagra con un habilidoso y rápido ataque formado por Vinícius Júnior y Rodrygo Goes.

Con la presencia del galo en el aire, el once no debería cambiar mucho respecto al que saltó a San Mamés el pasado fin de semana. El debut de Kepa deberá esperar, ya que Ancelotti se decanta, de momento, por Lunin, con una línea por delante formada por Carvajal, Rüdiger, en el sitio de Militao; Alaba y Fran García. En la medular, entraría Kroos por Camavinga, acompañando a Tchouameni, Valverde y Bellingham, en la punta del rombo. Mientras que Rodrygo y Vinícius serán la apuesta más ofensiva.

El Real Madrid visitará el Power Horse Stadium, además de con las mencionadas bajas de Courtois y Militao, con las ausencias de Ferland Mendy, Arda Güler y Dani Ceballos. Además, Ancelotti tendrá la duda de última hora de Eduardo Camavinga, que no se ejercitó este viernes por una sobrecarga, aunque si se recupera a tiempo, jugará, tal y como aseguró el propio técnico italiano.

En la previa, Ancelotti resaltó la “buena organización” del Almería, su rival este sábado. “Será entretenido, no es un equipo que se cierra atrás, quieren jugar, con jugadores rápidos y de calidad. Tenemos que repetir el partido de Bilbao, el equipo estuvo bien”, analizó, conscientes de que un partido con autoridad e intensidad como en San Mamés le mantendrá arriba, cuando son segundos, por detrás del Atlético por la diferencia de goles.

Enfrente estará un Almería al que no se le da especialmente bien el conjunto merengue, ya que no ganan ante los blancos en casa desde febrero de 2008. De hecho, en los últimos 14 enfrenamientos directos, solo ha disfrutado de ese triunfo, por los 11 del Real Madrid, además de otros 2 empates. Un balance negativo, que no invita al optimismo en Almería, que sin embargo quiere evitar que las alarmas salten tan pronto.

Las estadísticas auguran un encuentro duro para el conjunto indálico, ya que los blancos encadenan 12 encuentros invictos, con 10 triunfos y 2 empates. Una docena de encuentros en los que recibieron 41 goles, de los 22 corresponden a las dos etapas de Ancelotti, mientras que solo anotaron 4 mientras el italiano ha dirigido el banquillo merengue.

Su nuevo ‘9’ Ibrahima Koné, tras la inscripción a última hora, apunta a titular, dado el problema del Almería de cara a gol, después de acumular 19 remates sin premio en la primera jornada. Una falta de acierto que les pesó en el debut liguero ante el Rayo, también en casa, donde perdió (0-2) frente al Rayo, con dos penaltis encajados, en un partido donde quizá merecieron más por el juego desplegado.

El Almería recibirá al Real Madrid sin Martin Svidersky, Leo Baptistao ni Marciano Sanca. Sin embargo, Vicente Moreno sí podrá contar con el portero Luis Maximiano y el mencionado Koné, dos últimas incorporaciones del equipo andaluz. En el once también aparecerían Lopy y Baba en un fuerte doble pivote, en un centro del campo reforzado con Robertone o Arribas, ex del Real Madrid. Arriba, Embarba y Luis Suárez acompañarán al ‘9’ maliense.

-POSIBLES ALINEACIONES:

UD ALMERÍA: Maximiano; Pozo, Edgar, Chumi, Akieme; Baba, Lopy, Robertone; Embarba, Luis Suárez y Koné.

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Tchouameni, Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (c. Murciano).

--ESTADIO: Power Horse Stadium.

--HORA: 11.30 am, de Honduras.

--TRANSMITE: Sky y ViX+ la Liga con Tigo.