Cavani marca su primer gol con Boca Juniors en Argentina

El delantero uruguayo Edinson Cavani anotó su primer gol como jugador del argentino Boca Juniors, en el triunfo de los auriazules sobre Platense por 3-1, este viernes en La Bombonera por la primera fecha de la Copa de la Liga de primera división.

Cavani, que había debutado hace unos días contra el Nacional uruguayo por la Copa Libertadores, se mostró muy activo, colaboró en ataque de Xeneize en varias veces como pivot hasta que llegó su oportunidad cuando un centro pasado del ‘Changuito’ Zeballos lo encontró solo por el segundo palo, y mostró olfato de número “9” para cabecearla a la red.

“Fue una emoción muy grande. Estaba con ganas de gritar mi primer gol, y estoy feliz”, destacó Cavani al finalizar el cotejo. El atacante contó que no lo fue gritar en el alambrado frente a los hinchas porque “me dijeron que me iban a amonestar y no daba para complicar el partido”.