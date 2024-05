Alex López ya palpita las eliminatorias: “Sería mi graduación jugar un Mundial”

Se viene lo más importante en la eliminatoria mundialista, nos enfrentamos en la Nations League a Cuba, ahorita lo vamos a tener el seis del próximo mes, sabemos que son dos partidos en los que no podemos fallar. Lo platicábamos con el profesor, la Selección venía muy bien, contra Costa Rica no se pudo lograr el pase a ese torneo importante. Sabemos que para estos partidos vamos a estar con todas las piezas disponibles, ahora lo que toca es mentalizarnos y saber que comienza lo más bonito.

¿Se queda en Olancho FC para el Apertura 2024?

Sí tengo ofertas (extranjero), pero en este momento tengo contrato con Potros, estamos mentalizados para el otro torneo, pero esto es fútbol, y de un día para otro podemos decir que seguimos aquí, pero otro día está la posibilidad de salir al extranjero. Yo fui claro con la directiva de Potros, que sí tenía oportunidad en el extranjero, esa era la única manera que podía salir de Olancho. Ahorita estoy mentalizado en la Selección, después veremos qué depara el fútbol.

Ausencia en el primer microciclo

Yo no estaba en el país, se me comunicó cuando estaba fuera del país, hablé con el profe, me dijo de que iba a haber una convocatoria para el 21, y que me iban a tener en consideración.