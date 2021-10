De 15 puntos posibles, la Bicolor suma apenas tres unidades, producto de tres empates, y se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de la octagonal de la Concacaf. Honduras todavía no conoce la victoria en la eliminatoriay y ha encajado dos derrotas.

‘La Panterita’ se refirió primero a su suplencia en el Coloso de Santa Úrsula. “No haber comenzado el partido no fue desicion técnica, vengo de dos lesiones que me han tenido tres meses fuera de las canchas y no estaba en condiciones de jugar tres juegos de titular”, dijo en declaraciones a Diario Diez.

El miércoles Honduras recibe a Jamaica y buscarán lavarse la imagen para enderezar el camino. “El miércoles vamos a muerte, es todo o nada, y vamos a morirnos en la cancha, estamos juntos respaldando al profe. Ganando el partido del miércoles estamos en la pelea por nuestro sueño que es estar en el Mundial de Qatar”.

El atacante de 25 años mandó un mensaje para los aficionados hondureños que siguen apoyando a la ‘H’. “Estamos muy agradecidos con la afición por el apoyo que nos han dado en casa y fuera de ella, no hemos podido regresar ese apoyo con un triunfo pero el miércoles, lo entregaremos todo buscaremos ese gane”.

“El grupo está con el profe y el miércoles ante Jamaica vamos a muerte”, concluyó Elis con esta contundente frase.