Afición de Real España explota tras humillación: ¿Qué pasará con ‘Palomo’?

Pero, ¿por qué si esperaban tanto este torneo internacional no se prepararon? No hablamos de solo el plantel, que ya de todos es conocido sus limitaciones, sino que también fallaron en la logística para el traslado a Canadá, pues en conferencia de prensa tras la goleada se justificaron que "viajaron 22 horas", aun cuando desde el 7 de noviembre sabían del traslado que debían hacer.

Como un apagafuegos, el uruguayo Rodríguez tomó el timonel del equipo donde se convirtió en ídolo en su etapa como jugador. Lastimosamente su perfecta presentación futbolística ha sido manchada en su intento de hacer funcionar un equipo que no tiene equipo ni para pelear la Liga Nacional, no digamos contra una plantilla que tiene 11 veces más valor de mercado que la suya.

Hace mucho tiempo que la prensa hondureña no concordaba en algo. Hoy coinciden que el Palomo es el menos culpable, pues solamente ha sido exhibido. Suma 14 técnicos desde el 2015, y contando...

El ‘Palomo‘ tomó el reto teniendo en cuenta que en su equipo había más salida que llegadas, que sus cambios terminarían siendo jugadores que nunca despegaron y gran porcentaje del plantel es conformado por cipotes. Tuvo valor. Eso ya dice mucho.

Un buen porcentaje de la afición españolista ha expulsado su frustración contra el presidente por la pésima imagen que ha mostrado su equipo acompañada de una dirección deportiva de Javier ‘Sheriff‘ Delgado que le quita más de lo que suma con fichajes extranjeros de dudosa procedencia y totalmente inadecuados, según comenta afición y prensa local.

"Dele el equipo a alguien que nos pueda devolver la grandeza" y "dale el equipo a otro que lo quiera ver campeón" le dijeron unos aurinegros al mandamás que en su cuenta de Twitter puso "hay que estar siempre".

"Yo estoy siempre.. pero del lado de los que lo queremos fuera del equipo. No importa donde, como, o porque pero de este barco no me bajo", agregó otro usuario, añadiendo el hashtag #FueraBurbara que con lo días tomará más tendencia.