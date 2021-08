Fabián Coito responde por las ausencias de José Mario Pinto y Bryan Róchez y el por qué convocó a Danilo Acosta y Allans Vargas

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador uruguayo de la Selección Nacional de Honduras, Fabián Coito, compareció este viernes en rueda de prensa en el segundo día de la preparación de la Bicolor para encarar el debut contra Canadá en la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Coito tocó varios temas en la conferencia, primero se refirió a la polémica ausencia de José Mario Pinto, en la convocatoria para los partidos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, un futbolista que está destacando en el Olimpia, donde es titular indiscutible y brilla con luz propia.

“Lo de José Mario Pinto hace mucho tiempo que venimos trabajando con él, ha estado en todo el proceso Sub-23 y su participación o no en los Juegos Olímpicos obedeció al momento en que se hicieron los juegos y lo que percibió Miguel Falero de acuerdo a las necesidades del equipo y al momento de José. Siempre lo hemos considerado y está dentro de los planes. Está atravesando un muy buen momento deportivo, aparte, está confirmando las condiciones de muy buen futbolista que todos le conocemos”, comenzó explicando.

MENSAJE A LOS PERIODISTAS

José Mario Pinto está destacando en el Olimpia, pero no le sirvió para ser convocado por Fabián Coito.

El técnico charrúa aprovechó para mandar un mensaje a los periodistas que lo han criticado por las decisiones que tomó en la última lista: “La diferencia entre el cuestionamiento o el análisis que hacen los periodistas y la tarea del entrenador, es que el periodista cuestiona y lo veo bien, no está mal, pero no toma decisiones, porque para poner a José Mario Pinto tengo que sacar un futbolista y no podemos trabajar con 30”.

Seguidamente da su punto de vista: “Hay tantos futbolistas que pudieron haber sido designados y esa es una decisión difícil porque hay que sacar a otro. Toda esa información que tomamos los entrenadores en la toma de decisiones está basada en los momentos actuales y la experiencia que tienen, la estrategia de los partidos, qué buscamos y no creo que no lo hayamos hecho, pero tomamos la decisión de buscar otros futbolistas, ni mejores ni peores, sino los que nos parece que están para este momento. Repito, a José Mario Pinto siempre lo hemos considerado y no dudo que pasa un buen momento y eso lo llevará a ser considerado en la Selección Nacional más adelante”, declaró.

CASO RÓCHEZ

Coito Machado también contestó la interrogante sobre el tema de Bryan Róchez, el delantero del CD Nacional de Portugal que ha sido apartado de las últimas convocatorias que ha girado y explicó que se debe a un tema de lesión, aunque informa que el jugador ya está recuperado, pero no quiso arriesgar para tenerlo en un listado de eliminatorias.

Bryan Róchez llevan un tiempo de no ser llamado a la Selección de Honduras.

“Bryan tuvo una lesión deportiva, pero no quiero meterme en temas sanitarios que no domino y solo quiere explicar desde la posición del entrenador. Con la valoración del cuerpo médico de la Selección a quien respeto, valoramos la información que nos llegó desde Portugal y nos dijeron que es una lesión muy difícil y en estos momentos no se encuentra Bryan Róchez para disputar partidos de eliminatoria mundialista. Puede ser que esa lesión deportiva esté cerca de ser superada, pero tomamos la información que nos enviaron de que Bryan no iba a estar al 100% para los partidos que tenemos por delante”.

Luego hizo una petición a su defensa: “Quiero aclarar, que hubiese sido mucho mejor para mí como entrenador, llamarlo, no está totalmente recuperado, ponerlo, y que de repente me dice la parte médica que corre un riesgo de lesionarse. A nosotros nos interesa más la persona que el jugador de fútbol y no arriesgar a un jugador con la intensidad de un partido de eliminatoria donde no da el tiempo ni el periodo de recuperación. En el caso de que hubiese estado bien era un jugador que no puede haber dado mucho y nos hubiese gustado estar con él”, sentenció.

LLAMADO DE DANNY ACOSTA

Coito también defendió el llamado del lateral izquierdo Danilo Acosta, jugador del Galaxy de Los Ángeles quien podría debutar en la Bicolor. El futbolista no ha venido jugando, pero Fabián lo considera que le puede dar algo diferente al cuadro nacional.

Danilo Acosta durante un partido de Los Angeles Galaxy contra el Sporting Kansas City en la MLS.

“Danilo diríamos que ha jugado poco para hablar de una situación deportiva, pero creo que es un futbolista con grandes condiciones, con buenos antecedentes para reforzar y estar integrando la Selección Nacional. Hubiese querido tenerlo anteriormente, pero no se cristalizó todo en la parte administrativa, luego vinieron las lesiones deportivas, ahora está en forma, en buena condición física, también está a la orden de su equipo en la MLS, está pronto para jugar y tarde o temprano hay que integrarlo para ver el aporte que le da a la Selección Nacional”, dijo.

ALLANS VARGAS POR DENIL

Para cerrar, Coito se pronunció a otra ausencia, la de Denil Maldonado, del Everton de Chile, y la convocatoria de Allans Vargas, defensa del Marathón.

“No es bueno hablar de los que no están pues le quitamos confianza a los que han sido convocados. Denil Maldonado es un jugador importante y de mucho futuro no está en el mejor nivel que le conocemos y eso solo lo puede mejorar jugando con su equipo, por eso consideré no llamarlo, posiblemente esté en octubre contemos con el Denil que conocemos, por eso buscamos un marcador central y llamamos a Allans Vargas, lo venimos observando, tiene experiencia eliminatoria”.