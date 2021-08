¿Es necesario estar vacunado? Los requisitos que deberán cumplir los aficionados en los estadios de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

El regreso de los aficionados a los estadios de Honduras es una realidad. La Federación de Fútbol de Honduras en conjunto con la Liga Nacional y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) anunciarán la aprobación del 20% de ingreso de público a los estadios donde se realicen partidos de Liga Nacional.

La Unidad Epidemiológica de Sinager revisó los manuales de bioseguridad que fueron presentados y determinó que el arranque del campeonato se inicie con aficionados, aunque estos junto a los 'home club' deberán cumplir con algunas disposiciones como el uso obligatorio de la mascarilla antes y durante su estadía en cada instalación deportiva.

La toma de temperatura en los portones, el gel antibacterial y la distancia de dos metros entre un aficionados y otro no son negociables al momento de hacer el ingreso a los estadios por los que pedirán a los hinchas que decidan asistir, hacerlo con un tiempo prudencial previo al inicio de cada espectáculo para evitar aglomeraciones en los inmuebles.

El doctor José Lara Pinto, coordinador de la Unidad Epidemiológica de Sinager, explicó las consideraciones que se tomaron para poder dar la luz verde en este tema que en tres ocasiones anteriores se le negó a la Liga.

"Lo que se pretende es que la gente no esté en grupos, que se diseminen por el estadio, no amontonarse en ningún lugar, luego desde ahí que brinquen y griten lo que quieran", comienza diciendo este experto en salud.

"En el caso de las barras hay que tener un acuerdo con la gente, explicarles que si no siguen las normativas las medidas se van a cortar y no habrá gente en los estadios, pero a medida sean disciplinados se irá abriendo más. Es importante mencionar que se van a poner barreras, no con material que dañe a la gente, sino así como se hace en los restaurantes donde se puede sentar en ciertos lugares, pero todo dependen del comportamiento", añadió.



Real España vs Victoria se enfrentan este sábado 7 de agosto a las 7:00pm en el estadio Morazán en lo que será el primer juego del Apertura 2021-2022.

¿Es necesario estar vacunado?

En esta primera fase de reapertura, a diferencia de lo que se hace en El Salvador, Honduras no pedirá a sus aficionados estar vacunado con sus dosis completa, pero sí es algo que pasará en el futuro, según lo revela Lara Pinto.

"El porcentaje de vacunación de momento es muy bajo, pero cuando hayan un porcentaje masivo podremos aumentar la cantidad de aficionados ingresando, pero siempre y cuando estén vacunados", adelantó.

El médico adelanta que una de las prohibiciones en esta etapa son "las bebidas alcohólicas porque es lo que causa disturbios", dice en el caso de ventas de bebidas carbonatadas y comida se estará permitiendo, pero deberán estar marcadas las distancias de atención al cliente.